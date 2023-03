La troisième saison de The Mandalorian divise les fans

Bien sûr, ces chiffres peuvent encore évoluer, et grimper notamment en raison des habitudes de vision d’une partie du public, qui préfère attendre que toute la saison soit disponible pour la visionner d’un seul trait. Mais un élément doit néanmoins donner quelques sueurs froides à Jon Favreau et son équipe. Le troisième volet de cette troisième saison, qui vient tout juste d’être dévoilé, suscite des discussions enflammées sur Internet.

De nombreux fans avouent ne pas comprendre la direction prise par le récit. En cause : la présence extrêmement restreinte de Mando et de Baby Yoda. L’intrigue prend en effet un chemin de traverse, pour s’intéresser à deux personnages assez secondaires jusque-là. Tout d’abord, le Dr Penn Pershing (incarné par Omid Abtahi), une sorte de scientifique nazi de l’espace autrefois chargé par Moff Gideon de tenter des expériences sur Grogu, et une femme officier chargée des communications de l’Empire, Elia Kane (jouée par Katy M. O’Brian). Et là, une partie des fans n’a plus trop l’impression d’être dans la suite de The Mandalorian, mais d’entrer dans une nouvelle série.

Il faudra attendre les prochains épisodes pour savoir si cette digression réoriente la quête du chasseur de primes ou si elle sert à mettre en avant de nouveaux protagonistes démoniaques, destinés à suppléer Moff Gideon et présenter de nouvelles menaces pour la galaxie lointaine, très lointaine. Mais pour l’instant, elle est loin de faire l’unanimité sur les réseaux sociaux.