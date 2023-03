Le tournage du nouveau film de Cameron Diaz ne se passe pas du tout comme prévu : “L’équipe et les acteurs en ont plus qu’assez”

La dernière fois que Cameron Diaz est apparue sur un grand écran, c’était dans le film Annie en 2014, aux côtés de Jamie Foxx. Il semblait donc logique qu’elle fasse son grand retour aux côtés de l’acteur. De fait, l’actrice fait son grand retour dans le film “Back in action”, dans lequel elle donnera la réplique à Jamie Foxx, qui est également producteur exécutif du film. Le tournage a débuté à Londres en décembre, et malheureusement rien ne semble se dérouler comme prévu.

Selon une source anonyme, qui s’est confiée au journal The Sun, l’acteur créerait une ambiance très tendue dans les coulisses du film. “Il est complètement paniqué. Du jour au lendemain, il a commencé à faire plein de demandes bizarres, il a également exigé le licenciement de quatre personnes de l’équipe. Il s’agissait notamment de son chauffeur et de l’assistant du réalisateur. Comme si cela allait résoudre les problèmes. L’équipe et les acteurs en ont plus qu’assez de son comportement odieux.” Ambiance…