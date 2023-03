Keira Knightley: "Ce film souligne l’importance d’avoir des femmes en position de pouvoir"

Auteur de Crown Heights en 2017, Matt Ruskin est lui-même originaire de Boston. Et s'il avait entendu parler de cette vieille affaire - celle d'un tueur ou de tueurs en série de femmes dans la région de Boston entre 1962 à 1964 -, c'est en découvrant l'existence des journalistes Loretta McLaughlin et Jean Cole (campées par Keira Knightley et Carrie Coon à l'écran), qui avaient couvert l'affaire à l'époque, qu'il a eu envie de faire ce film. Contrairement à L'Étrangleur de Boston de Richard Fleischer en 1968, cette nouvelle version choisit en effet "le point de vue de Jean et Loretta, plutôt que celui du tueur ou des enquêteurs". "J'avais l'impression que c'était vraiment une bonne façon de revisiter cette série d'événements horribles", estime le réalisateur.

Une affaire ignorée par les hommes

"J'avais entendu parler de l'Étrangleur de Boston, mais je ne connaissais rien à l'affaire, explique de son côté l'Anglaise Keira Knightley. Je suis entrée dans cette histoire grâce au magnifique scénario de Matt. Et j'ai trouvé que c'était une façon très intéressante de raconter l'histoire d'un tueur en série, du point de vue de ces deux journalistes. […] Ce film souligne l'importance d'avoir des femmes en position de pouvoir, à même de rendre des faits publics. Ce sont elles qui ont décidé que cette histoire était importante et que ces informations devaient être données au public, pour que les femmes de Boston puissent de nouveau être en sécurité. Avant elles, cette histoire avait été ignorée par l'establishment masculin… C'était important pour moi de participer à un projet qui met en lumière l'importance d'avoir des femmes journalistes, pour le bien et la sécurité de la société."

Ce qui a aussi intéressé l'ancienne star de Pirates des Caraïbes, assez rare à l'écran ces dernières années, c'est la ténacité de son personnage, qui "se bat dans un monde du travail dominé par les hommes, essaye d'élever ses enfants et de faire son boulot en même temps"… "Beaucoup de femmes peuvent se sentir proches de cela aujourd'hui…"

"Le plus choquant, pour moi, c'est le fait que ces deux femmes ont participé activement à la résolution de l'affaire, en forçant la police de Boston à partager ses informations, mais leurs noms ne sont jamais mentionnés quand on parle de cette affaire, se désole Carrie Coon, actrice vue notamment dans les séries The Leftovers et Fargo . Et puis, le film montre aussi comment, en tant qu'individus, elles sont devenues journalistes. C'est très inspirant et cela fait certainement écho chez des femmes de mon monde, moi qui ai grandi dans le Midwest, avec une mère infirmière, une de mes grands-mères professeure, et l'autre ménagère…"