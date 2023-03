"Fast X se termine comme ça ? Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’on a fait ?": de grosses surprises pour le dixième volet de Fast&Furious

Le 17 mai prochain, le dixième tour de piste de Fast&Furious sortira sur les grands écrans. Et, dans Collider, Michelle Rodriguez promet déjà un final totalement inattendu. “Je pense que beaucoup de gens vont être vraiment très surpris et rester bouche bée à la fin de Fast X. Disons-le de la sorte. Ils vont penser : 'Vraiment ? Quoi ? Ça se termine comme ça !' Cela a été ma réaction dans la salle de cinéma :'Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’on a fait ?'”