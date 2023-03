Il y a des choses qui passent mieux à l'écrit qu'à l'écran et il y a quelques grosses ficelles... Et alors? On a vu "La chambre des merveilles", le film français de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, basé sur le roman de Julien Sandrel, et on n'a pas peur de le dire: on a eu les larmes aux yeux plusieurs fois. En salles dès ce mercredi, c'est le conseil cinéma de Déborah Laurent.