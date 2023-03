Apple prévoit d’investir un milliard par an dans le cinéma

Si la somme paraît colossale, elle ne constitue qu’une petite partie du chiffre d’affaires de la société, qui s’élevait à 387,5 milliards de dollars en 2022, ce qui correspond au PIB de la 39e nation la plus riche du monde… Pour la même année, la société à la pomme a croqué des profits de 99,8 milliards de dollars, ce qui offre pas mal de garanties pour l’investissement dans le 7e art à plus long terme.

L’objectif majeur, bien évidemment, serait d’attirer de nouveaux abonnés sur Apple TV +, en proposant des fictions qui ont fait l’événement en salle. Une stratégie dont plusieurs très grands noms bénéficient déjà cette année. Pour Killers of the Flower Moon, avec Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro, Martin Scorsese bénéficierait d’un budget de 200 millions de dollars. Exactement la même somme que celle dont dispose Matthew Vaughn pour Argylle, avec Ariana DeBose, Bryce Dallas Howard, Dua Lipa, Henry Cavill, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson et John Cena. C’est aussi le montant prévu pour le film sur la Formule 1 de Joseph Kosinski (le réalisateur de Top Gun : Maverick) avec Brad Pitt, dont le titre n’est pas encore connu. Le Napoléon de Ridley Scott (avec Joaquin Phoenix, Ludivine Sagnier et Tahar Rahim) ainsi que Wolfs de John Watts (avec Brad Pitt et George Clooney) devraient pour leur part coûter, chacun, aux alentours de 100 millions de dollars. En considérant les frais de marketing à 100 millions par production, ces cinq longs métrages atteindraient déjà la bagatelle de 1,3 milliard de dollars.

De quoi bousculer quelque peu l’ordre établi à Hollywood.