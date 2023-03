Marion Game incarnait une grand-mère désopilante dans Scènes de ménages: "On s'engueulait pour ne pas mourir"

Pour le grand public, elle était avant tout Huguette, la partenaire qui n’arrêtait pas de se disputer gentiment avec Gérard Hernandez dans la série de petits sketches télévisés, Scènes de ménages. “On n’a pas choisi de jouer Huguette et Raymond pour devenir des stars, avait-elle confié à notre consœur de la DH, Aurélie Parisi. On l’a fait pour le plaisir de se mettre dans la peau de l’un et de l’autre, de revêtir ces costumes qui font tant rire les téléspectateurs et surtout les enfants. Ce qui attire ces derniers, c’est qu’on est des vieux marrants et en vie. Ça les rassure. De notre côté, ces rôles nous font rire parce que ce sont ceux d’un couple qui n’arrête pas de se disputer. En fait, ils s’engueulent pour ne pas mourir. Un coup, c’est lui, un coup, c’est moi. On essaie de rester vivants par la friction.”

Les téléspectateurs un peu plus âgés se souviendront aussi d’elle en tant que sociétaire pleine de bonne humeur des Jeux de 20 heures sur FR3 ou dans L’Académie des neuf sur Antenne 2, dans les années 70 et 80. Les cinéphiles, pour leur part, verseront une larme en se souvenant d’elle dans Les Poneyttes (aux côtés de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, en 1967), Les bidasses en folie (1971), Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques (1971), C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule (1974), Parking (1985), ou dans des séries comme Les cinq dernières minutes, Les brigades du tigre, Julien Fontanes magistrat, Camping Paradis, Plus belle la vie ou Quai n°1.

Si elle a été mariée à Philippe Ledieu et Jacques Verlier, avec qui elle a eu en tout trois enfants, elle a aussi partagé la vie de Jacques Martin. “C’était un immense pamphlétaire, un présentateur de génie… mais, il était jaloux, expliquait-elle dans Gala.. J’ai choisi ma carrière et il le vivait comme une rivalité. C’était quelque chose à laquelle il n’avait pas accès. Il était très populaire à l’époque, mais je représentais son échec. Il n’était pas fait pour le théâtre.”

Elle était par contre faite pour toutes les formes de comédie, puisqu’elle a aussi doublé Sally Field dans Forrest Gump, Julie Walters dans Mamma Mia !, Kathleen Turner dans Pas de vacances pour les Blues, Jane Kaczmarek dans Desperate Housewifes ou Imelda Staunton dans Paddington. Avec elle, c’est sûr, on ne va pas s’ennuyer dans les étoiles.