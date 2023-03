Un remake d’un classique d’Hitchcock avec Robert Downey Jr. : les cinéphiles en ont déjà des Sueurs froides

C’est donc un fameux pari, à la limite du sacrilège, que va tenter le studio Paramount, avec le remake d’un des plus grands films de tous les temps, Sueurs froides (Vertigo en v.o.). Les droits viennent d’en être acquis auprès de l’Hitchcock Estate, et le projet semble déjà bien avancé, d’après les informations dévoilées par Deadline. Le script sera en effet confié à Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, que Disney vient aussi d’embaucher pour un prochain film Star Wars. En tant que scénariste, il s’est forgé une solide réputation avec un goût prononcé pour les têtes brûlées, les fortes personnalités anticonventionnelles et une petite dose de violence. On est donc curieux de voir comment il remettra au goût du jour ce film policier dans lequel le vertige joue un rôle capital.

Côté production, on retrouve un autre grand nom : celui de Robert Downey Jr., associé à sa femme Susan au sein de la compagnie Team Downey. Un engagement qui signifie, plus que probablement, que l’ex-Iron Man aurait bien l’intention de prendre la place tenue autrefois par James Stewart. Par contre, rien n’a filtré concernant celle qui aura la lourde tâche de succéder à Kim Novak dans un rôle particulièrement ambigu, ni même si l’actrice, aujourd’hui âgée de 90 ans, aurait droit à un petit caméo.

Une chose est sûre : s’attaquer à un tel monument, très ancré dans son époque et marqué par les trouvailles visuelles, va faire grincer bien des dents. Et donne déjà des Sueurs froides à plus d’un cinéphile, même s’il faudra attendre plusieurs années pour que le remake atterrisse peut-être sur les grands écrans.