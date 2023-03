Une expo à l'honneur de l'icône, chez nous : Comment Romy Schneider est passée de “la meringue préférée de l’Europe” à l’incarnation de la femme libre

Cette photo de Claude Azoulay a été utilisée pour l'affiche de l'expo. ©Patrick Laurent

Sur plusieurs étages, elle nous entraîne au milieu de photos inédites avec Alain Delon, au milieu des affiches de ses débuts, à côté d’une reconstitution de la perruque de Sissi (”elle pesait cinq kilos”), des lettres écrites à ses réalisateurs fétiches et des vidéos de ses 64 rôles entre Les lilas blancs en 1953 et La passante du Sans-Souci en 1982. “C’était une star, mais elle s’est toujours bagarrée pour ses rôles. La Banquière n’aurait pas vu le jour sans elle. Elle s’est aussi battue pour engager un jeune réalisateur, Andrzej Zulawski pour L’important c’est d’aimer (qui lui a valu le tout premier César de la meilleure actrice -même s’il ne portait pas encore ce nom-là en 1976-, très différent de la statuette compressée actuelle, comme on peut le voir au dernier étage, ndlr). C’est un exemple, qui donne envie de vivre, de prendre des risques, et les images de tournages dévoilent une comédienne facétieuse, plus drôle que ce qu’on pense.”

La perruque de Sissi pesait cinq kilos. ©Patrick Laurent

Alors qu’elle était “la meringue préférée de l’Europe”, dixit Clémentine Deroudille, elle renonce à tourner un quatrième volet de Sissi pour tourner Christine avec un comédien inconnu qu’elle a choisi sur un catalogue de photos et avec qui le courant ne passe pas du tout dans un premier temps, Alain Delon. Pour lui, elle quitte son pays. “En Allemagne, j’étais rayée, écrit Romy Schneider. En France, je n’étais pas encre 'inscrite'. Je n’existais pas comme actrice. J’étais connue comme la joyeuse compagne de la future star mondiale, Alain Delon.”

Romy Schneider et Alain Delon au théâtre, dans Dommage qu'elle soit une putain. ©Patrick Laurent

La France la snobe. Mais comme la star du Guépard, Luchino Visconti tombe sous son charme. Ainsi que Gabrielle Chanel. “Alors que la mode ne l’intéressait pas, elle est devenue la toute première égérie de mode, poursuit Clémentine Deroudille. Coco Chanel change sa façon d’être, de se tenir, de se vêtir. D’ailleurs, elle portera du Chanel dans tous ses films, jusqu’à la fin.” Et lorsque sa carrière tombe un peu dans l’oubli, c’est encore Alain Delon qui vole à son secours en l’imposant dans La piscine, quatre ans après leur rupture. “Les producteurs ne la voulaient pas, ils trouvaient qu’elle n’avait pas une image sexy ni sensuelle. Ils se trompaient…”

Voici à quoi ressemblait le premier "César" (il n'en portait pas le nom à l'époque) de Romy Schneider, en 1976, pour L'important c'est d'aimer. ©Patrick Laurent

Sa rencontre avec Claude Sautet, son “cinéaste préféré”, est aussi improbable. Il cherche une actrice pour César et Rosalie, mais ne croit pas en Romy Schneider. Elle lui paraît trop triste. Par hasard, il rencontre une femme en imper, très vivante et souriante. Il a enfin trouvé sa Rosalie, sans savoir que le rayon de soleil devant lui s’appelle… Romy Schneider. “J’aime bien Rosalie, je l’envie, écrit la comédienne. Je pense qu’il y a des choses dans Rosalie qui me ressemblent et vice-versa.” Ils tourneront encore quatre films par la suite.

Tourner la rend heureuse. Elle enchaîne les films à un rythme effréné. “Je suis parfaitement consciente des risques que je prends en tournant sans arrêt, mais je me sens assez forte, alors j’y vais, je fonce : on verra bien”, écrit-elle. Une citation qui boucle la visite, juste après la découverte de la robe de César et Rosalie prêtée par sa fille, de ses deux César ou de photos inédites touchantes. Une belle expo qui enrichit le mythe.

Voici la robe de César et Rosalie, prêtée par la fille de Romy Schneider, Sarah Biasini. ©Cinéma Le Palace

Cerise sur le gâteau, il sera possible de combiner la visite avec la projection de quelques-uns de ses films, de Sissi au Procès d’Orson Welles, en passant par Max et les ferrailleurs, La banquière ou L’important c’est d’aimer, par exemple. Le tarif varie de 6 à 10 euros, et passe à 15 euros en combinant une séance de cinéma. Plus d’infos sur https://cinema-palace.be/fr/exposition-romy-schneider.