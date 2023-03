Jonathan Majors, le "bad guy" de Creed 3, arrêté pour violence domestique

Il a été arrêté puis remis en liberté, mais avec obligation de se présenter devant le juge le 8 mai prochain.

”Jonathan Majors est totalement innocent et manifestement victime lors d’une altercation avec une femme de sa connaissance, a déclaré son avocate, Priya Chaudhry. Nous rassemblons des preuves à présenter rapidement au procureur, dans l’espoir que toutes les charges seront abandonnées immédiatement.”

Selon elle, il existerait une vidéo du véhicule où la dispute aurait éclaté, le témoignage du chauffeur et deux déclarations écrites de la femme qui rétracteraient ses allégations. “Tous les éléments prouvent que M. Majors est totalement innocent et qu’il ne l’a pas agressée, a-t-elle ajouté. Malheureusement, cet incident est survenu parce que cette femme traversait une crise émotionnelle, pour laquelle elle a été emmenée à l’hôpital hier. La police de New York est tenue de procéder à une arrestation dans ce genre de situation, et c’est la seule raison pour laquelle M. Majors a été arrêté. Nous nous attendons à ce que les charges soient bientôt abandonnées.”

S’il veut poursuivre sa carrière hollywoodienne, il faudra en effet être lavé de tout soupçon. En attendant, l’armée américaine a préféré, par mesure de prudence, annuler toute sa campagne publicitaire dans laquelle il vantait le slogan Be All You Can Be.