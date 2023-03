Ne cherchez pas plus loin la superproduction qui va le plus diviser les spectateurs (mais aussi les critiques) à la sortie des cinémas ce mercredi. Débarquant en salle avec près de deux ans de retard, Donjons et dragons : l’honneur des voleurs fait typiquement partie de ces productions qui ne s’adressent qu’aux fans du jeu vidéo désireux de voir leurs héros favoris évoluer sur écran géant sans avoir à leur indiquer leurs actions via une manette.

Pour ceux qui n’y connaissent strictement rien (dont nous faisons partie…), cette réalisation de Jonathan Goldstein et John Francis Daley (les obscurs réalisateurs de Vive les vacances et Game Night, surtout connus pour leurs scripts de Comment tuer son boss ou de Spider-Man : Homecoming) s’avère extrêmement poussive et plutôt ennuyeuse. La présentation d’un bloc des personnages et de leurs pouvoirs, dans des scènes qui manquent cruellement d’inventivité visuelle, tient déjà plus du casse-tête chinois que du divertissement.

Après le casse raté d’une tour fortifiée, trahis par la sorcière Sofina, Edgin le barde (Chris Pine, qui semble ne rien comprendre à l’aventure) et Holga la barbare (Michelle Rodriguez, en mode bulldozer) cherchent à s’évader de prison pour récupérer la fille d’Edgin, confiée à la garde de Fletcher (Hugh Grant, qu’on a déjà connu plus subtil). Si la première partie du plan tient la route, la seconde se révèle bien plus problématique. Et ils vont avoir besoin d’un magicien (Justice Smith), d’une druidesse (Sophia Lillis) et d’un ennemi (Regé-Jean Page) pour augmenter leurs chances de réussite.

Sans surprise, la structure narrative épouse celle d’un jeu vidéo : il faut réussir une épreuve pour pouvoir en passer une autre, et ainsi de suite jusqu’à l’objectif final. En soi, rien de bien différent par rapport à pas mal de séries sur les plateformes de streaming. Le hic, c’est que le ressort dramatique ne varie que très peu. Pour s’en sortir, les héros doivent avant tout compter sur leur capacité à se battre et, surtout, sur des objets magiques à trouver en chemin. C’est sans doute amusant un joystick en main devant son ordinateur, mais assez répétitif et lassant dans une salle obscure. Pour le suspense, il s’agit d’un véritable tue-l’amour. Et comme chaque protagoniste tient de l’archétype sans véritable personnalité, impossible même de frissonner un tant soit peu pour les rebelles au grand cœur.

Bien sûr, les décors sont beaux, les innombrables batailles soignées et les situations absurdes sont saupoudrées d’un peu d’humour aux moments les moins opportuns, mais tout cela paraît affreusement banal au final et ne laisse que très peu d’images en tête. Les fans de Donjons et dragons se montreront probablement bien plus indulgents et passionnés, mais les autres peuvent zapper sans regret ce fast-food hollywoodien qui semble avoir été concocté par ChatGPT.

The Lost King : un petit bijou d’intelligence et d’humour subtil signé Stephen Frears

Dans le futur, les historiens seraient bien inspirés d’étudier les films de Stephen Frears. Observateur amusé du mode de vie de ses contemporains (My Beautiful Laundrette, Héros malgré lui, High Fidelity, The Van, Tamara Drewe…), toujours décrit avec ce recul et cet humour typiquement britanniques, il parvient aussi toujours à porter un regard décalé sur la monarchie de son pays. The Queen retraçait avec beaucoup de sensibilité l’opposition entre la reine Elizabeth II et son nouveau Premier ministre, Tony Blair, lors du décès de Lady Di, tandis que Confident Royal dévoilait avec malice l’amitié inattendue et longtemps tenue secrète entre la reine Victoria et un serviteur indien musulman peu au fait des conventions à la Cour.

Avec The Lost King, le cinéaste de 81 ans remonte plus loin dans l’arbre généalogique des familles régnantes, à la fin du XVe siècle, par la grâce d’une Écossaise d’aujourd’hui, bien décidée à rendre justice à Richard III, plus de 500 ans après son décès.

Cette histoire vraie est celle de Philippa Langley (Sally Hawkins, juste exceptionnelle de modestie, de détermination et de tendresse), une quinquagénaire victime du jeunisme au travail, et dont la vie bascule lors d’une représentation de la pièce de Shakespeare, Richard III. L’interprète du roi honni lui apparaît dans ses rêves ou dans son quotidien, la poussant à effectuer des recherches concernant sa vie. De fil en aiguille, un club de “ricardiens” convaincus que l’Histoire a été réécrite par les vainqueurs pour dénigrer à tout jamais Richard III, lui ouvre ses portes. De discussions en lectures approfondies au lieu de se rendre au boulot, Philippa Langley en arrive à la conclusion que le corps du roi n’a pas été jeté dans la Soar, mais enterré à Leicester, à l’emplacement actuel d’un parking.

Une théorie dont se moquent ouvertement la plupart des historiens et des pontes de l’université locale. Mais il en faut plus pour la décourager : avec son club, elle lance une campagne de récolte de fonds, pour vérifier son hypothèse.

Son parcours est assez extraordinaire en soi. Mais Stephen Frears ne se contente pas de la suivre dans son combat contre les administrations ou les experts. Il amène Philippa à poser des questions au fantôme du roi Richard, tout en sachant qu’il ne répondra jamais, dans des confrontations surréalistes qui amènent à s’interroger soi-même sur les vérités reçues ou l’exactitude de ce en quoi on croit pourtant fermement. Le tout traité avec une délicieuse légèreté de ton, beaucoup de second degré et des répliques subtilement drôles. C’est intelligent, divertissant, excentrique, cocasse, profond et magnifiquement interprété par Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd ou Mark Addy.

Les fans de Fast&Furious risquent bien sûr de trouver que tout cela manque terriblement d’action, de cascades et de bagarres… Mais pour les cinéphiles et les amateurs de belles histoires agrémentées d’une pointe d’humour, c’est à ne pas manquer. Ce petit bijou démontre une fois de plus qu’un bon scénario, de l’esprit et un cinéaste inspiré façonnent la vraie magie du 7e art.

Le bleu du caftan : une œuvre sensuelle sur l’homosexualité au Maroc

Professionnellement, Halim incarne le Maroc d’autrefois, dont il est un des derniers à perpétrer l’art de la couture. Patiemment, sous le regard admiratif de sa femme, il réalise sur mesure des caftans traditionnels, luxueux, pour les femmes de la ville. Mais l’arrivée d’un apprenti, Youssef, change la donne sur le plan privé. Bien que toujours amoureux de son épouse, c’est pour le jeune homme qu’il ressent de l’attirance.

Avec ce film très économe en mots, en décors et en rebondissements, Maryam Touzani montre à quel point le cinéma peut être sensuel. Des gros plans sur les mains caressant le tissu, la douceur des mouvements des ciseaux, la précision lente des gestes, tout dans sa mise en scène trahit la passion intérieure, la délicatesse, l’art subtil de se dévoiler tout en essayant de préserver les apparences dans une société très conservatrice concernant l’homosexualité. Tout en non-dits, en lumières chaleureuses, en très gros plans et en lenteur, Le bleu du caftan se ressent plus qu’il ne s’explique. Il s’adresse donc avant tout aux amateurs d’expériences sensorielles, aux cinéphiles désireux de sortir des sentiers battus et à tous ceux qui veulent s’opposer aux stéréotypes sans chercher la confrontation directe.