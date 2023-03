Daniel Radcliffe bientôt papa : “Je ne voudrais pas que mon enfant devienne célèbre”

Désormais, c’est un tout nouveau rôle qu’ils vont devoir apprendre ensemble. Celui de parents. Dont ils semblent déjà avoir une idée à long terme. “S’ils existent et quand ils existeront… j’aimerais que mes enfants fréquentent les plateaux de tournage, avait-il déclaré à Newsweek en octobre 2022. Mon rêve serait qu’ils arrivent sur un plateau de tournage et qu’ils se disent : 'Mon Dieu, vous savez, j’aimerais être dans le département artistique. J’aimerais beaucoup faire partie de l’équipe'. Une partie de ceci, mais pas de cela.” Et de préciser clairement sa pensée : “Je ne voudrais pas que mon enfant devienne célèbre.”

Une remarque qui pourrait surprendre dans sa bouche. “J’estime que les enfants qui jouent sont formidables parce que le théâtre est une forme d’art et d’expression, surtout quand on est jeune ; cela m’a beaucoup appris sur moi-même et sur les autres, sur l’empathie et la connexion et sur la présence. Mais je ne pense pas que les enfants devraient avoir une carrière. C’est là que je mettrais la limite.”

L’avenir du futur bambin semble donc déjà en partie tracé… dans sa tête, du moins.