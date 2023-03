Hugh Grant: “Sans les smartphones, il y aurait plus de liaisons sur les plateaux de cinéma “

Champion de l’humour pince-sans-rire, Hugh Grant vient une nouvelle fois de faire preuve de son sens de la provocation sans avoir l’air d’y toucher dans The Late Show With Stephen Colbert. Tout a commencé quand il a commencé à qualifier les tournages de “bizarres” alors qu’il évoquait Donjons et dragons : l’honneur des voleurs. “Vous savez, autrefois, à la fin de la deuxième semaine, vous vous enivriez tous les soirs, vous dîniez, vous tombiez amoureux les uns des autres et tout le reste. Tout cela s’est arrêté à cause des smartphones. Tout le monde rentre chez soi et regarde Twitter. C’est vraiment triste.”