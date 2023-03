Quelques mois après cette sortie, Obélix, alias Gilles Lellouche, s’est exprimé à propos de toutes les critiques. “Ca n’a pas été simple”, commence l’acteur dans Le Figaro. “Guillaume est un ami de très longue date. Quand je l’ai vu partir dans cette aventure, j’ai été fidèle. Je ne regrette absolument pas.”

Pour lui, cette déferlante de haine traduit aussi l’époque dans laquelle on vit. “La véhémence des gens sur le film m’a beaucoup étonné. Tous les films sont attaquables et j’entends les raisons pour lesquelles le film ne plaît pas. Mais les attaques personnelles sur un film familial, qui n’a rien d’un brûlot, qui n’a pas d’autre prétention que divertir le plus grand nombre, je ne les comprends pas. La violence de l’accueil qu’il a reçu m’a semblé inouïe. C’est un peu le drame de l’époque.”

Le budget du blockbuster s’est soldé à 64,10 millions d’euros. Pour atteindre son seuil de rentabilité, il devait obtenir 7 millions de tickets vendus. Selon Unifrance, l’organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le monde, Astérix a attiré 4.448.964 de spectateurs en France. Un bilan un peu maigre pour les attentes, mais qui fait de lui le plus gros succès du box-office français en 2023.

Heureusement, la superproduction fonctionne plutôt bien à l’étranger. En Belgique, il a attiré environ 194 000 personnes tandis qu’il a fait salle comble en Pologne par exemple avec 510 000 entrées. Entre l’étranger et la France, l’œuvre a ramené 6,1 millions d’entrées au box-office mondial. Il manque donc encore 900 000 spectateurs pour atteindre le seuil. Pas impossible sachant que le film doit encore sortir en Allemagne à partir du 18 mai.

Une chose est certaine, ces chiffres n’empêcheront pas Gilles Lellouche de dormir. “J’ai des propositions tellement réjouissantes que je ne vais pas à l’économie”, se réjouit-il malgré les critiques. “Si à 20 ans, élève au cours Florent, j’avais pu me projeter là où je suis aujourd’hui, j’aurais été fou de joie. J’arrose et je caresse la période. J’ai 50 ans… ma plus grande angoisse est le temps qui passe. Pas le fait de vieillir. Celui de ne plus être jeune…”