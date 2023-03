Eva Green vole au secours de Johnny Depp : “C’est un acteur gentil et pur”

Une prudence qui a poussé Eva Green, sa partenaire de Dark Shadows en 2012, à sortir du silence, comme elle l’avait déjà fait lors du procès en 2022. “Je n’ai aucun doute que Johnny sortira grandi, que sa gentillesse sera révélée au monde, et que la vie sera plus belle que jamais pour lui et sa famille”, écrit-elle sur Instagram. Avant d’en rajouter une couche dans une interview à Vanity Fair : “Cela débordait trop et depuis trop longtemps,. Tout le monde avait peur de se mouiller. C’est un acteur gentil et pur, comme pourront le confirmer tous ceux qui ont travaillé avec lui.”

D’évidence, cette prise de position ne lui a pas porté préjudice : son post a été “liké” plus de 270 000 fois. Mais pas sûr que cela suffise pour qu’une Major fasse appel de sitôt à Johnny Depp.