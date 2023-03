Né d'un père haut fonctionnaire au Congo belge et d'une mère danseuse classique, Jacques Couard, tel les chats qu'il aime tant, a traversé plusieurs vies. Étudiant sage à Bruxelles, pêcheur de thon en Scandinavie, acteur malgré lui à Hollywood, Monsieur Loyal du cirque de Vienne, garçon de plage à Cannes, directeur de plusieurs restaurants à la mode à Paris et adaptateur de pièces de théâtre étrangères souvent couronnées par un Molière. Son parcours chaotique lui a permis de côtoyer des personnages qui ont marqué son existence : Alfred Hitchcock, George Cukor, Gérard Philipe, Judy Garland, Joséphine Baker, Thierry Le Luron, Jean Marais et aujourd'hui encore Pierre Cardin et Alain Delon. Tous, et d'autres encore, forment à travers les pages une ronde de souvenirs heureux.

Au cours de sa carrière, Jacques Collard a également adapté des pièces de théâtre, telles que Hello, Dolly! dans laquelle Annie Cordy avait le rôle principal. Il était aussi à l'origine des Enfants du silence, au théâtre en 1992, Ladies Night (2001) et Cabaret (2007). Plus récemment, il avait adapté en 2010 Moi, Orson Welles et Don Quichotte, et Footloose. L'homme a été récompensé à deux reprises pour son travail. D'abord en 1993 avec le Molière de l'adaptateur, puis en 2001 avec le Molière du meilleur spectacle comique. Il était également restaurateur et ami des stars. Par conséquent, il a géré plusieurs restaurants au cours de sa vie, dont l'Orangerie avec Jean-Claude Brialy et le Chamarret avec Jean Marais.

Parmi les films les plus célèbres qui lui ont permis de briller, on peut notamment citer Ma femme s'appelle Maurice (2002), Pédale dure (2004) ou Le secret de la chambre noire (2016). Jacques Collard a également fait plusieurs apparitions à la télévision, dans une vingtaine de séries et de téléfilms dont Monsieur Max (2007), Nicolas Le Floch (2008-1010) ou même Joséphine, ange gardien (2009) et Un jour, un destin (2013). On lui doit aussi les adaptations des comédies musicales Hello, Dolly (1972) avec Annie Cordy ou Cabaret.