Clint Eastwood : un dernier film avant la retraite

Même si le site précise que rien n’est jamais certain avec Clint Eastwood, il ajoute qu’on lui “a dit que le plan actuel d’Eastwood est de prendre sa retraite complète après ce film.”

Intitulé Juror #2, ce thriller “suivra un juré dans un procès pour meurtre, juré qui comprend qu’il a peut-être causé la mort de la victime et doit faire face à un dilemme : soit manipuler le jury pour se sauver, soit révéler la vérité et se rendre.”

Ce n’est pas la première fois qu’il met sa caméra dans les tribunaux, comme le prouvent Le cas Richard Jewell ou Jugé coupable.

Le réalisateur ayant l’habitude de passer d’un côté à l’autre de la caméra, il pourrait bien aussi clôturer sa filmographie en tant que comédien avec Juror #2. D’après DiscussingFilm, les noms de Nicholas Hoult et Toni Collette sont aussi évoqués, ainsi qu’une “jeune star d’Hollywood” pour le rôle principal.

Selon le Wall Street Journal, lors de l’échec commercial de la dernière mise en scène en date du réalisateur oscarisé pour Impitoyable et Million Dollar Baby, en colère, le CEO de Warner Bros. Discovery aurait déclaré: “Nous ne devons de faveur à personne”. Deux ans plus tard, il semblerait avoir changé d’avis, pour faire un dernier cadeau à un des plus grands cinéastes contemporains qui travaille avec le studio depuis plus d’un demi-siècle. Et puis, qui sait, avec Clint Eastwood, un nouvel Oscar n’est jamais à exclure. Surtout pour son dernier film…