Géraldine Chaplin : “Croyez-moi, le cinéma est épuisant par sa dureté”

Comment trouvez-vous la Belgique et la mer du Nord ?

”Je connais Ostende, j’y ai tourné Moi et Kaminski en 2013, ainsi qu’à Bruges. C’est un beau souvenir. C’est beau, la côte belge. Je connais aussi Bruxelles où j’ai tourné un long métrage avec Sami Frey. Cette ville est magnifique.”

Vous présentez le film Luka lors du festival, mais on vous parle toujours de votre père. N’est-ce pas un peu frustrant ?

”Bien au contraire, j’adore parler de lui. J’adorais mon père et j’adore ses films.”

À la maison, était-ce un papa sévère ou un blagueur ?

”Il était blagueur, mais il pouvait être sévère. L’âme blagueuse était présente lorsqu’il avait du public. Dans la sphère familiale, c’était un papa victorien. Il est né en 1889. Il était très strict à la maison. Les règles, c’étaient les règles, il fallait les respecter. Notre réussite scolaire était importante à ses yeux.”

Qu’est-ce qui vous manque le plus chez lui ?

”Lui et ses films. Mais je les regarde souvent, c’est important pour moi. Je les ai vus au moins mille fois chacun.”

Que vous a-t-il légué ?

”Le sang qui coule dans mes veines, le nom, son humour et peut-être le sourire positif. Je pense aussi à un point en commun que nous avons. Papa était contre l’injustice. Moi aussi, l’injustice me met hors de moi.”

On doit à votre père le film Le Dictateur sorti en 1940, dont le tournage a commencé en septembre 1939, huit jours après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie… Près de quatre-vingt-cinq ans plus tard, c’est la Russie qui a envahi l’Ukraine….

”Le monde est dans l’effroi. C’est inquiétant pour les jeunes.”

Le rire est l’arme la plus forte, votre père l’avait bien compris à une époque difficile…

”Oui, il a désamorcé beaucoup de choses dans la vie. Il a réalisé Le Dictateur sans aide financière, car personne ne voulait être rattaché à ce film et à Hitler. C’était un sujet tabou. Ils ont montré le film pendant le Blitz (la campagne de bombardements menée par l’aviation nazie sur le Royaume-Uni en 1940) en Angleterre. Les gens étaient fous de rire. Ils pouvaient rire de ce monstre qu’était Hitler.”

Selon vous, on ne fait plus rire comme autrefois ?

”Hélas, non. On ne rigole plus comme avant. Les choses sont de plus en plus macabres. On est moins dans l’insouciance d’avant. Moins dans cette joie de vivre. Maintenant, même si j’ai été baignée dans les rires durant mon enfance, ce n’était pas toujours le cas.”

Avec ce qui se passe en Ukraine, avez-vous peur d’une escalade, d’une nouvelle guerre mondiale ?

”L’homme est capable de tout faire. Il n’apprend pas de ses erreurs.”

Est-ce que la société de plus en plus politisée dans laquelle nous vivons est de nature à faire naître de plus en plus de dictateurs ?

”Figurez-vous que j’y ai déjà pensé et on peut dire que ça arrive. Les guerres actuelles ne devraient plus exister. Ça m’attriste vraiment.”

En 1935, votre père a aussi tourné Les Temps modernes. À l’époque, l’Europe et les États-Unis étaient frappés par une crise économique sans précédent et la montée des totalitarismes. Là encore, votre père a fait preuve d’une clairvoyance totale…

”On pourrait dire que ce film est dans l’air du temps. Regardez ce qu’il se passe aujourd’hui : les gens descendent dans la rue pour montrer leur mécontentement. Mon père l’avait bien compris, il n’est pas né dans une famille aisée. Pour faire ce film, il fallait comprendre le quotidien des ouvriers et des personnes défavorisées. À mon sens, il fallait avoir été confronté à la même réalité. Mon père a toujours pris la défense du peuple et pointé les injustices. Il a toujours été dans le camp des ouvriers et des personnes défavorisées.”

Ses films avaient beau être muets, ils étaient très parlants, non ?

”Oui, parce qu’il s’engageait totalement. Regardez les films des débuts. Bien avant de faire rire avec tendresse et intelligence, mon père incarnait un personnage dans des situations de cruauté. Il a montré une multitude de facettes des gens.”

(FILES) In this file photo taken on May 30, 1978 Carlos Saura (R), Spanish film director of "Blindfolded Eyes", and English-American actress Geraldine Chaplin arrive at the 31st International Film Festival in Cannes. - Acclaimed Spanish director Carlos Saura, who hit the global spotlight in the 1960s with his critiques of Franco's dictatorship, died on February 10, 2023 at the age of 91, the Academy of Cinematographic Arts and Sciences of Spain said. (Photo by RALPH GATTI / AFP) ©AFP or licensors

Comme votre célèbre père, vous déclenchez des rires et des larmes. Vous étiez passionnée de cinéma ?

”Je ne pensais pas devenir actrice, même si j’avais baigné dans cette atmosphère grâce la carrière de mon père. Je rêvais de devenir pompier et de combattre le feu. Ou danseuse. J’ai emprunté le chemin de la danse qui m’a finalement laissée tomber. Ce n’est pas moi qui ai laissé tomber la danse, je n’avais plus de travail. Par la suite, j’ai un peu travaillé à la télévision. C’est seulement après que j’ai pensé au cinéma. Le nom étant là, j’ai tout de suite eu un agent et j’ai très vite commencé à travailler dans cette profession.”

Vous avez travaillé avec des grands réalisateurs comme Martin Scorsese, Claude Lelouch, Robert Hossein, Robert Altman, Alain Resnais, Jacques Rivette, Pedro Almodovar… Vous avez une carrière internationale. Vous vouliez dévorer le monde ?

”Mon rêve était de travailler dans toutes les langues. Je ne les parle pas toutes, mais je voulais œuvrer sur tous les continents, dans différents univers. C’est très enrichissant personnellement.”

Aujourd’hui, comment analysez-vous votre parcours ?

”Le chemin est toujours dur et difficile. Chaque film est un défi. Personne ne peut s’imaginer ce décor sauf les acteurs qui, eux, savent jusqu’à quel point c’est dur. Les aventures sont merveilleuses, toujours différentes, mais croyez-moi, c’est épuisant par sa dureté.”

Vos premiers pas au cinéma, vous les avez faits avec votre père dans Les Feux de la rampe, aux côtés de Buster Keaton et Claire Bloom…

”J’ai le souvenir d’être très contente de ne pas devoir aller à l’école (Rire). Bon, il y avait quand même une école au studio. Donc, il fallait raconter sa journée sur le tournage.”

Parmi les films qui ont suivi, il y a eu Par un beau matin d’été de Jacques Deray, au côté de Jean-Paul Belmondo. Vous étiez fan de lui, non ?

”C’était incroyable. Lorsque mon agent m’a dit que je tournerais avec Jean-Paul Belmondo, l’étoile montante du cinéma français, j’étais aux anges. Je collectionnais ses photos. Je l’adorais. Qu’est-ce qu’il était beau, Jean-Paul ! C’était un homme très gentil. Sur le tournage, il aimait déconner, faire des blagues. À l’époque, j’avais deux idoles : Jean-Paul Belmondo et Yul Brynner.”

Votre premier grand rôle a été d’incarner Tonia dans Le Docteur Jivago de David Lean qui a décroché cinq Oscars. Ce film vous a valu une renommée mondiale…

”Un succès mondial ! Ma grand-mère et ma mère adoraient ce film. Et mon père qui ne souhaitait pas spécialement que je devienne actrice en a été très ému. Il a été mon premier fan. Il m’a même dit que j’étais la meilleure chose dans le film. Il était pourtant inquiet que je me lance dans ce métier, mais il était impossible de me faire changer de direction (rire). Cependant, malgré le succès du film, j’ai eu un vide dans ma carrière. Je pensais que des scénarios arriveraient de partout, ça n’a pas été le cas. Pour autant, je n’ai pas craint que tout s’arrête. À l’époque, on vivait au jour le jour. Et pour être honnête, j’étais plus intéressée par la vie elle-même que par les films (rire).”

Y a-t-il des rendez-vous manqués dans votre incroyable vie ?

”Je ne peux pas penser ça. Par contre, il y a des films que j’aurais voulu faire comme celui de Mary Poppins. Je crois sincèrement que j’aurais été une très bonne Mary Poppins. Ou encore le long métrage musical qui s’intitule Gigi, réalisé par Vincente Minnelli, avec Maurice Chevalier. Mais ce ne sont pas des rendez-vous manqués, on ne me les a jamais proposés.”

Charlie Chaplin and her daughter Geraldine, at the time of a picnic, in Africa. Charlie Chaplin et sa fille Géraldine, lors d'un pique-nique, en Afrique. + !!! SPECIAL PRICE!!! !!! SPECIALE PRIJS !!! !!! PRIX SPECIAL !!! IMAGES USERS WITH CONTRACT PAY FOR THIS IMAGE 75 EURO. USERS WITHOUT CONTRACT PAY THE USUAL SABAM PRICE ACCORDING TO THEIR CATEGORY !!BEELDGEBRUIKERS MET KONTRAKT BETALEN VOOR DIT BEELD 75 EURO. BEELDGEBRUIKERS ZONDER KONTRAKT BETALEN HET GEBRUIKELIJKE SABAM-TARIEF VAN HUN CATEGORIE !! LES UTILISATEURS D' IMAGES AVEC CONTRAT PAIENT POUR CETTE IMAGE 75 EURO. LES UTILISATEURS D'IMAGES AVEC CONTRAT PAIENT POUR CETTE IMAGE 75 EURO. LES UTILISATEURS D' IMAGES SANS CONTRAT PAIENT LE TARIF SABAM USUEL DE LEUR CATEGORIE !! ©Photo News

Avez-vous souffert des jugements portés à l’encontre de votre père ?

”Non. Vous savez, mes parents étaient de très bons parents. Ils nous protégeaient. Quand mon père a été expulsé des États-Unis, ils ne m’ont rien dit.

Avec le recul, vous n’avez pas, parfois, envie de pousser un coup de gueule contre cette chasse aux sorcières menée par John Edgar Hoover, le patron du FBI, qui a convoqué votre papa devant la commission anti-américaine ?

”Ils ont été complètement cons ! Une chose est certaine, je ne sais pas si j’aimerais vivre en Amérique en ce moment. Finalement, c’était un mal pour un bien puisque nous sommes partis vivre en Suisse. J’avais 8 ans. Là, nous avons pu vivre en famille.

Si vous aviez une baguette magique, qu’effaceriez-vous ?

”J’aimerais bien faire disparaître tout ce qui s’est passé avec Hoover. Faire disparaître l’acharnement de ce grand paranoïaque.”