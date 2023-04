Michael Bay a crashé 354 voitures !

Une affirmation vérifiée par une équipe du site spécialisé dans cette question, Scrap Car Comparison (littéralement : Comparaison des voitures (envoyées) à la ferraille). Et les conclusions donnent raison au metteur en scène de Bad Boys, Rock, Armageddon, Pearl Harbour ou Transformers. En quinze longs métrages à peine, il a réussi à pulvériser 279 automobiles et en endommager 75 autres. Soit un total de 354 véhicules crashés. Ce qui revient à en envoyer à la casse ou chez le garagiste une moyenne de 23,6 chaque fois qu’il passe derrière la caméra. Pas étonnant qu’à Hollywood, un terme ait été inventé à partir de son nom pour les scènes d’action particulièrement destructrices : Bayhem.

Dans ce domaine, personne ne lui arrive à la cheville. Pas même Justin Lin, qui a pourtant signé cinq des neuf volets de la saga Fast&Furious, série dont les accidents constituent un des fonds de commerce. Ses 135 sinistres totaux ou partiels lui permettent d’occuper la deuxième place de cet étrange classement, mais à distance plus que respectable de Michael Bay.

La plus grosse surprise, finalement, vient de la troisième marche du podium. Elle est occupée par John Landis, le réalisateur du clip “Thriller” de Michael Jackson, plus connu pour ses comédies et ses films d’horreur que pour ses scènes d’action. Mais voilà, il se trouvait à la manœuvre pour les Blues Brothers, ce qui lui vaut de figurer au Guinness Book des records pour le plus grand carambolage de l’histoire du cinéma. À l’écran, en deux minutes de temps, il est parvenu à faire s’encastrer pas moins de 120 voitures. Une scène qui a réclamé quatre mois de tournage…

Suivent, dans ce classement de la destruction, Christopher Nolan (83 engins mis hors d’état), les frères Russo (80), John Woo (77), Richard Donner (61), Steven Spielberg (60), Paul Greengrass (51) et Lana et Lily Wachowski (45).

Si quelqu’un s’amuse un jour à comptabiliser les accidents de vélo sur grand écran, les réalisateurs belges devraient avoir un peu plus de chance de figurer dans le top 10…