Une réalisatrice grande favorite pour le prochain James Bond

Phoebe Waller-Bridge, qu'on verra bientôt à l'écran face à Harrison Ford dans Indiana Jones And The Dial Of Destiny, n'est pas une inconnue dans l'univers de 007. En raison de son expérience dans le domaine de l'espionnage grâce à Killing Eve et de la dérision qu'elle a développé dans sa série Fleabag, elle avait été appelée à la rescousse pour apporter un peu plus de légèreté et d'humour dans le scénario de No Time To Die, réalisé par Cary Fukunaga.

Même si elle écrit actuellement le script de la série Tomb Raider pour Amazon avant d'assurer la promo du nouvel Indiana Jones et de donner la réplique à Ryan Reynolds et Steve Carrell dans If, elle pourrait insuffler à l'avenir un nouveau ton très plaisant à un espion obligé de se réinventer avec le départ de Daniel Craig.