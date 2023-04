À quoi pourrait ressembler la future série Harry Potter ?

Tout le monde en avait conclu qu’il ne faudrait plus attendre très longtemps pour que la pièce de théâtre Harry Potter et l’enfant maudit ne soit transformée en long métrage.

Bloomberg a donc créé la surprise en annonçant que le studio était sur le point de donner son feu vert à une série Harry Potter, destinée à la plateforme de streaming HBO Max (non disponible en Belgique pour l’instant et rien ne dit qu’elle le sera à l’avenir…). Toutes les nouvelles restent au conditionnel (Warner Bros. Discovery a refusé de confirmer ou d’infirmer), mais d’après le site économique, J.K Rowling (qui n’a pas encore signé l’accord) garderait le contrôle créatif mais ne jouerait pas le rôle de showrunner. Plus important, chaque saison s’inspirerait d’un livre, ce qui laisse présager une franchise amenée à s’étirer sur plusieurs années.

Que pourrait cacher cette formulation assez floue ? La solution la plus facile, osons dire la plus fainéante, constituerait à adapter les livres dans leur intégralité, avec les scènes et les personnages coupés pour le cinéma, avec un tout nouveau casting. Les fans purs et durs pourraient s’y retrouver, même si une grande partie tiendrait de la redite.

Autre possibilité, plus tirée par les cheveux : faire redécouvrir le passé des parents aux enfants du sorcier balafré, et compléter avec la pièce de théâtre. Un peu sur le mode How I Met Your Mother, en quelque sorte.

Une autre option, plus originale, consisterait à reprendre le récit depuis le début vu par l’Elfe de maison, Dobby. Considéré comme un des personnages les plus intrigants et les plus puissants de la saga, il a connu le côté obscur en servant les Malfoy avant d’être libéré par une manœuvre astucieuse d’Harry Potter. C’est aussi lui qui avait bloqué le passage vers la voie 9 3/4 pour faire manquer le Poudlard Express à Harry et Ron. Sa popularité est telle que des fans ont construit un mausolée pour lui sur la plage de Freshwater West, au Pays de Galles, qui a servi de décor à la saga. Le hic, c’est qu’à force des galets colorés et des chaussettes sur cette tombe, ses admirateurs ont fini par polluer l’endroit, ce qui a fait réagir l’administration : “Les chaussettes, les bibelots et les galets peints pénètrent dans l’environnement marin, perturbent la chaîne alimentaire et mettent la faune en danger. Bien que nous soyons ravis que tant de personnes veuillent visiter cet endroit, nous devons équilibrer la popularité du site avec les impacts sur la nature environnante.”

Enfin, parmi la multitude de possibilité, l’une des plus intrigantes consisterait, un peu comme Disney le fait de plus en plus (Maléfique, Cruella, Scar), à tout reprendre du début à travers les yeux d’un ennemi d’Harry Potter, comme Lucius Malfoy par exemple. Son interprète, Jason Isaacs, s’est montré hostile à l’idée d’un remake des films, mais s’est montré ouvert à l’idée de reprendre son rôle. “Il ne faut jamais dire jamais”, a-t-il déclaré voici quelques jours, en complément d’une déclaration un peu plus ancienne : “Est-ce que je pense que quelqu’un devrait les refaire ? A partir du moment où les spectateurs le veulent pour Le Parrain, Certains l’aiment chaud, ou autre chose de brillant… “

Quelle sera la solution retenue, alors qu’aucun scénariste n’est déjà attaché à la série ? Les paris sont ouverts.