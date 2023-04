À lire aussi

L’un des films les plus attendus de 2023 se dévoile davantage. La production de "Barbie" a diffusé ce mardi une série de photos de son casting XXL et l’excitation monte d’un cran. On y découvre Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken mais aussi Emma Mackey, Issa Rae, Michael Cera ou encore Will Ferrel sur des couleurs très pop.

Mais c’est surtout Dua Lipa qui retient toute l’attention des internautes sur les réseaux sociaux. En effet, la chanteuse britannico-albanaise se dévoile en sirène barbie aux cheveux bleus. La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux, récoltant plus de 1,5 millions de likes sur Instagram en quelques minutes.

"Barbie" sortira le 19 juillet prochain au cinéma.