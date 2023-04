Rencontre avec Benoît Poelvoorde, moment toujours aussi improbable, pour la sortie de "Normale": "J'ai failli mourir d'une pneumonie sur le tournage"

”Au départ, Olivier Babinet voulait mettre Une goutte de Miyazaki dans les frères Dardenne, puis il a remplacé le monstre par… moi, explique-t-il avec un sourire malicieux. Il s’est dit : je ne peux pas m’offrir les frères Dardenne, j’ai déjà travaillé avec Gourmet, je vais prendre l’autre con… Il avait peur de moi. Et moi de lui, quand je l’ai vu traverser Paris à vélo alors qu’il tombait des cordes pour notre première rencontre : oh là là, un écolo… Mais on s’est bien entendu. Il a un regard singulier. Le même film tourné par un Américain aurait pu être épouvantable, destiné à faire pleurer dans les chaumières – cela dit, j’ai pleuré, car maintenant que je suis très vieux, je pleure en me regardant. Il ose des choses qu’on ne voit pas tous les jours. Déjà un père qui regarde des films de zombies, on ne s’y attend pas. Les rôles sont inversés avec une fille qui prend tout en charge et un père qui joue aux jeux vidéo.”

”Moi, je me couche à 7 h”

Vous trouvez que les jeunes sont plus anxieux aujourd’hui ?

”Oui. J’ai ajouté cette phrase. Nous sommes dans une époque anxiogène. Je ne voudrais pas être jeune aujourd’hui. Regardez tout ce qu’on leur met dans la tronche. Avec le covid, on les a empêchés de sortir pendant trois ans. En plus, on leur a répété inlassablement qu’il va falloir prévoir le futur, que leur planète va cramer, que c’est fini. Cela ne m’étonne pas qu’ils se radicalisent dans tous les sens. On ne cesse de les effrayer. Et il y a en plus une surprotection, une survictimisation de tout. Récemment, quelqu’un me disait qu’il y a plus de dépressions maintenant. Je pense que non : on communique juste énormément à un moment où ça arrange les gens qu’on en parle. Tu veux une journée de la dépression, tu l’auras. Ou une journée sur le sommeil : toute la journée, on a droit à des experts -parce qu’on est dans un monde d’experts- qui expliquent que les gens dorment moins bien qu’avant. Mais avant, on ne parlait pas pendant deux plombes du sommeil. Les gens dormaient peut-être mieux avant parce qu’ils ne regardaient pas la télévision et qu’ils mangeaient tôt. Ils pouvaient se coucher à 7 h. Moi, par exemple, je me couche à 7 h. Mais exactement comme on faisait avant, je peux me réveiller à 11 h ou minuit, manger puis me recoucher. Je ne regarde pas la télé. L’anxiété découle souvent d’un manque de sommeil, d’un sommeil qui n’est pas approprié à cause des écrans. Donc, je persiste à dire que les jeunes sont beaucoup plus anxieux, ce qui les rend nettement plus agressifs, corporatistes, à fleur de peau. J’ai été très meurtri par des images, lors des fêtes organisées au bois de la Cambre. Des jeunes se réunissaient parce qu’ils n’en pouvaient plus, au printemps, et ils ont été chargés à cheval ! On leur a tapé dessus parce qu’ils ne portaient pas un masque, alors que dehors, cela ne sert à rien. Je pense que cela a été un déclic pour ces pauvres gosses.”

Faut-il vendre les joints en pharmacie, comme dit dans le film ?

”Moi, j’en suis partisan. On a vu des vidéos de personnes qui souffrent de Parkinson, qui fument un joint et s’arrêtent de trembler. Et la première chose qu’on a donnée aux malades du sida pour les apaiser, c’était l’herbe. Il y a plein d’endroits où c’est légalisé pour des raisons thérapeutiques. L’opium a des vertus thérapeutiques, mais si on en prend trop…”

”Je pissais le sang et cette séquence n’est même pas dans le film”

Il paraît que vous êtes la terreur des assureurs en raison de vos blessures à répétition…

”Ici, je me suis râpé un doigt. Je dis bien à l’accessoiriste de prendre une fausse râpe, puisque je ne la regarde pas, mon personnage étant aveugle. Évidemment, il m’en a donné une vraie. Je me suis ouvert la main. Je pissais le sang. Et cette séquence n’est même pas dans le film ! En plus, j’ai attrapé une pneumonie pendant trois semaines. Ce n’était pas le covid, mais j’ai failli mourir, parce qu’Olivier Babinet a absolument voulu tourner dans une maison qui avait une histoire : c’était dégoûtant. Je pourrais lui mettre un dossier lourd ! Et avant ça, j’ai eu beaucoup d’accidents : 12 points de suture, infection de la couille (une orchiépididymite) : je serais donc la terreur des assureurs. Mais ce sont des braves gens (rire).”

