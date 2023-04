Entre le jeu vidéo et le 7e art, ce n'est pas la grande histoire d'amour. Les adaptations réussies sur grand écran sont à peu près aussi nombreuses que les citations de Voltaire et de Nietzsche dans Les Marseillais au Mexique. Mais chaque règle connaît ses exceptions. Et celle-ci se nomme Super Mario Bros., le film.

Signé par le studio des Minions, Illumination, ce long métrage d'animation respecte le graphisme de l'œuvre développée par Nintendo, regorge de références aux différentes versions du jeu (les boîtes à point d'interrogation, les peaux de bananes sur la piste de kart, les champignons qui font rétrécir ou devenir géant, les courses sur un arc-en-ciel, les pistes auxquelles il manque une partie du tronçon, et on en passe des dizaines), évolue dans un univers familier pour tous les joueurs (saut sur des poutres en courant, passage dans des tubes qui envoient plus loin dans l'espace, mouvements typiques de l'époque où tout était pixélisé en 2 D), tout en racontant une histoire pleine d'humour décapant de nature à séduire les familles et les non-initiés.

Happés par une tuyauterie secrète alors qu'ils tentaient de sauver Brooklyn des inondations, Mario se retrouve dans le royaume de la princesse Peach, peuplé de Toads mignons et froussards, tandis que Luigi tombe dans les griffes de l'infâme Bowser, bien décidé à conquérir tous les royaumes après avoir dégelé le château des pingouins. Pour sauver son monde, la gouvernante ne peut compter que sur ses puissants et simiesques voisins. Mais pour qu'ils acceptent d'intervenir, Mario doit d'abord vaincre dans l'arène leur champion, Donkey Kong.

C'est parti pour des combats, des courses, des chutes et des gags à un rythme effréné. Le tout agrémenté de dialogues cyniquement drôles dignes de Moi, moche et méchant. C'est délicieusement délirant, inventif, kitsch, absurde, truffé de clins d'œil pour tous les "gamers", totalement dans l'esprit d'un jeu vidéo ultracoloré qui part dans tous les sens. Depuis "Les mondes de Ralph", en 2012, on n'avait plus vu un aussi bel hommage au jeu vidéo, susceptible d'amuser toute la famille tant les niveaux de lecture et d'humour sont nombreux. Une belle surprise.

Normale: un ovni politiquement incorrect qui mêle humour tendre, romance et hommage au cinéma d'horreur

"C'est une histoire de souffrance, de désespoir, de malaise et de honte." En voix off, Lucie (Justine Lacroix, épatante), une ado dont les notes scolaires chutent dramatiquement depuis qu'on a diagnostiqué à son père, William (Benoît Poelvoorde, aussi à l'aise dans l'émotion que dans la mauvaise foi), une sclérose en plaque. A la maison, c'est elle qui gère tout, pendant que son paternel fume de l'herbe ("Moi, pour que je sois normal, il faut que je fume un joint"), s'empiffre de Bounty (son "plat" préféré…), dévore une pizza dégoulinante de sauce tomate devant un film gore sur le cannibalisme ou s'enferme seul dans la cave tout en poussant des cris de plaisir.

Débordée, elle invente des histoires de golfeur serial killer qui remplace la balle par un œil d'une de ses victimes, des suicides d'ouvrier pour justifier son retard à l'école, chaque fois avec une foule de détails pour rendre le tout plus crédible. Seul Etienne, dont elle est amoureuse, remarque son petit jeu. Et lui propose qu'elle lui fasse une fellation en public pour rendre jalouse Stéphanie dont il est bleu et qu'on arrête de le traiter de gay.

A l'image du scénario, le long métrage d'Olivier Babinet part dans tous les sens. Il mêle drame, humour tendre, romance, sexualité, téléréalité cauchemardesque, hommage au cinéma d'horreur et références multiples aux films pour ados. Politiquement incorrect (Williams estime que les joints, "ça devrait être vendu en pharmacie"o!=, les étudiants sont présentés comme stupides et agressifs, le feu est bouté à l'école, le sexe s'échange contre de la drogue, …) et plein de second degré pour ne pas s'appesantir sur les vrais sujets (l'anxiété des jeunes, la peur de Lucie d'être placée en institution en raison de la cécité de son père, la difficulté de définir qui on est vraiment étant ado), Normale tient de l'ovni indéfinissable, déroutant, amusant et touchant, qui pourrait bien devenir culte auprès des étudiants. Benoît Poelvoorde, d'une grande retenue dans l'humour et les émotions, y prouve une fois de plus qu'il peut décidément tout jouer.

Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan : une modernisation spectaculaire qui n'apporte pas grand-chose

S'attaquer à un classique de la littérature, comme Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas père, revient systématiquement à prêter flanc à la critique. Respecter scrupuleusement l'œuvre originale et tout le monde se demandera quel est l'intérêt d'en offrir une adaptation cinématographique de plus; apporter des innovations et la mémoire collective se sentira trahie.

Et comme si le défi ne paraissait pas suffisamment risqué, la pression a encore été augmentée sur les épaules du réalisateur Martin Bourboulon (Papa ou maman, Eiffel): avec d'un budget colossal de 72 millions d'euros pour D'Artagnan et la suite, Milady, il n'a évidemment pas le droit à l'échec commercial. Histoire de drainer un large public, il a donc multiplié les duels à l'épée, les tirs de pistolet, les courses poursuites, les cavalcades, les réceptions grandioses, les costumes luxueux ou les décors somptueux. Tout est fait pour en mettre plein la vue. Parfois un peu trop, d'ailleurs, comme lors d'une scène finale inédite qui tient plus de la scène de guerre contemporaine que de la conception qu'on se fait du complot en 1625.

La bisexualité ouvertement affichée de Porthos ou le voyage en Angleterre du cadet des mousquetaires en compagnie d'Athos pourraient aussi amener certains spectateurs à se demander si cela correspond bien à leurs souvenirs de lecture ou de cinéma.

Enfin, si le casting ne manque ni de charisme ni de prestance et apporte parfois du second degré aux répliques, il pose aussi question. A 33 ans, François Civil paraît un peu âgé pour incarner un Gascon de 18 ans. Une remarque qui vaut aussi pour Vincent Cassel en Athos vieillissant qui n' a plus goût à la vie (à 56 ans, il incarne le doyen de la bande, censé en avoir 27), Romain Duris en élégant mais cruel Aramis (48 ans, alors que son personnage en a 22) ou Pio Marmaï (Porthos est supposé être âgé de 23 ans, et le comédien en a 38).

Pris séparément, tous ces éléments peuvent paraître anecdotiques. Mis ensemble, avec quelques anachronismes ou changements scénaristiques dont l'apport paraît insignifiant, ils finissent par sortir quelque peu du récit et peuvent empêcher d'être happé par l'aventure. Cela concernera principalement, sans doute, les cinéphiles un peu plus âgés qui auront d'autres souvenirs des très nombreuses (et pas toujours inspirées) adaptations du roman d'Alexandre Dumas. Les spectateurs férus de grands spectacles actuels, de batailles menées tambour battants ou d'images clinquantes devraient, pour leur part, prendre plus de plaisir à la vision de cette première partie de 2h01. La deuxième (Les Trois Mousquetaires: Milady) est attendue en salle le 13 décembre 2023.

L'employée du mois: une vraie catastrophe

Mais quelle catastrophe ! L'histoire de cette secrétaire rabaissée, humiliée depuis des années, qui se met à dézinguer son boss manipulateur et ses stupides collègues avec l'aide d'une stagiaire, tient tellement de la comédie potache bâclée (du style des pièces de théâtre interprétées à l'école par des copains effectuant maladroitement leurs premiers pas sur scène), sans rythme, sans inspiration, qu'elle ne provoque que la consternation au lieu des rires. Tout y est caricatural, sans cette folie qui transforme l'improbable en tourbillon d'humour décalé. La comédie réclame une mécanique très précise, avec un tempo et des contrastes destinés à en souligner l'absurdité, qu'on ne retrouve jamais dans L'employée du mois. Il n'y a vraiment aucune raison de s'infliger ça.