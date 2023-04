Shrek va encore revenir : le vert n’était pas plein

Mais comme le précisait James Bond, il ne faut jamais dire jamais. Et treize ans plus tard, force est de constater que le vert n’est toujours pas plein. Chris Meledandri, le patron du studio illumination (Les Minions, Moi moche et méchant ou Super Mario Bros. le film) a annoncé à Variety qu’il allait prêter main-forte au studio DreamWorks pour tourner un cinquième volet des aventures de l'ogre vert. Il a d'ailleurs déjà pris contact avec le casting original (Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy). “Ce n’est pas très différent du processus pour Mario, où l’on examine les éléments essentiels que le public a aimés et puis on fait de son mieux pour les honorer, a -t-il expliqué. Ensuite, on travaille dur pour construire l’histoire avec de nouveaux personnages qui nous emmènent dans des endroits inédits. La distribution originale en est un élément essentiel. Nous prévoyons le retour des acteurs. Les pourparlers commencent maintenant, et toutes les indications que nous avons eues montrent que les acteurs sont très enthousiastes à l’idée de revenir.”

”L’Âne est plus drôle que le Chat Potté”

”Si un nouveau Shrek est mis en chantier, je dis oui dans les deux secondes, avait d’ailleurs déclaré Eddie Murphy en janvier toujours dans Variety. J’adore l’âne. On a fait des films sur le Chat Potté, et je me disais qu’ils auraient dû le faire sur l’Âne. Il est plus drôle que le Chat Potté.”

Interrogé sur le fait que l’Âne pourrait disposer de son propre spin-off, Chris Meledandri a aussitôt répliqué : “Sans aucun doute.” De quoi donner une petite indication sur la voie que pourrait emprunter ce cinquième de Shrek au moment de revisiter de nouveaux contes de fées.