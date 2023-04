Dans un long entretien accordé au Los Angeles Times, elle dénonce les dérives d’Hollywood sans prendre de pincettes. Après sa prestation remarquée dans Gone Girl, l’ex-mannequin a commencé à chercher des rôles susceptibles de montrer qu’elle avait la comédie dans le sang et qu’elle était capable d’une carrière devant la caméra. “Mais je n’avais pas l’impression d’être une artiste et que ce soit vraiment mon métier”, explique-t-elle. Elle précise : “J’avais l’impression de n’être qu’un morceau de viande que les gens jugeaient en se demandant si elle avait autre chose que des seins.”

Son dernier casting remonte à 2022. C’était pour Sans filtre, le film de Ruben Östlund récompensé par la Palme d’Or à Cannes. Mais dès 2020, elle ne se faisait déjà plus d’illusion sur ce que représentait Hollywood à ses yeux. Elle s’était débarrassée de son agent, de son manager et de son représentant commercial, ne leur faisant plus confiance. Désormais, c’était elle qui prendrait toutes les décisions concernant sa vie et sa carrière. Son jugement est sans appel : “Vous détestez tous les femmes”.

Le Parisien rappelle qu’Emily Ratajkowski a été victime d’un viol. Elle l’a révélé dans Body, son autobiographie parue en 2021, dont le titre en disait déjà long sur ce qu’elle pensait du milieu.