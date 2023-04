Générique mythique, Baby Yoda et aventures au féminin : voici ce que nous réservent les prochains Star Wars

Le premier, signé James Mangold, dévoilera “l’aube des Jedi”, à savoir l’apparition de leur ordre 20 000 ans avant que la famille Skywalker ne fasse vibrer la Force dans tous les sens. Le deuxième, confié aux bons soins de Dave Filoni, un des concepteurs les plus inventifs de la maison Lucasfilm, ouvrira les séries The Mandalorian et Ashoka vers de nouveaux horizons. Enfin, et c’était l’événement le plus marquant, l’ennealogie originale va, contre toute attente, connaître un prolongement. Confié pour la toute première fois à une réalisatrice (la pakistanaise Sharmeen Obaid-Chinoy, oscarisée en 2016 pour le documentaire A Girl in the River : The Price of Forgiveness), un Épisode X va voir le jour et suivre les aventures de Rey.

Ces annonces avaient, à elles seules, suffi pour mettre les fans en émoi. Mais depuis, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a tenu à apporter des précisions sur l’avenir de la saga. Et tout particulièrement concernant la future décalogie. “L’action se déroulera 15 ans après L’ascension de Skywalker, c’est-à-dire après la guerre, après le Premier Ordre, et les Jedi sont en plein désarroi, a-t-elle expliqué dans une interview à IGN. Il y a beaucoup de discussions autour de ces questions : Qui sont les Jedi ? Que font-ils ? Quel est l’état de la galaxie ? Elle tente de reconstruire l’Ordre Jedi, en se basant sur les livres et sur sa promesse à Luke.”

Mais rien ne dit que Mark Hamill reprendra son rôle en tant que “Ghost Force”. “Je ne sais pas si nous consacrerons beaucoup de temps aux flash-back, fantômes de la Force ou des choses comme ça, mais il est certain que son esprit, ce qu’il représente pour elle, sera important.”

Star Wars se féminise un peu plus

Daisy Ridley reprend du service pour l'Épisode X de Star Wars. ©2019 Invision

Dans Variety, Kathleen Kennedy s’est aussi épanchée sur son coup de fil à Daisy Ridley : ” Ce fut un coup de téléphone plutôt direct ! J’ai commencé en lui disant : 'Hey, je crois qu’on est prêt.' On avait beaucoup parlé de ce futur film dans l’espace, et donc je lui ai dit qu’on allait se lancer et je lui ai demandé si elle aimerait venir à la Convention. C’est comme ça que ça a commencé. Elle était folle de joie.”

Ce retour, allié au choix d’une réalisatrice, permet aussi de féminiser un peu plus une saga très masculine à l’origine. “Nous ne nous fixons pas comme objectif de dire “d’accord, ce sera un projet dirigé par des femmes…, ajoute la productrice. C’est ainsi que les choses évoluent. Et je suis agréablement surprise de voir qu’il y a un équilibre dans la Force, disons-le comme ça. Parce que dans tout ce que nous avons fait, je pense que nous avons attiré des femmes très fortes devant et derrière la caméra, et c’est passionnant.”

”Baby Yoda” en ligne de mire

Certains fans ont surtout été intrigués par la ligne du temps Star Wars. Si l’Épisode X se déroule 15 ans après L’ascension de Skywalker, cela se situe environ 45 ans après les aventures du Mandalorian. De quoi permettre l’arrivée du personnage le plus populaire des séries Star Wars, à savoir Grogu. Qui justifierait encore plus son surnom de “Baby Yoda” s’il venait aider Rey à former un nouvel ordre Jedi. Après tout, même s’il ne l’a pas achevée, il a suivi la formation de Luke Skywalker, complétée par celle de Din Djarin et des Mandaloriens. Et il aurait eu le temps d’évoluer. De quoi apporter une nouvelle dynamique à la saga, tout en ravissant les fans de Disney +. En outre, cette solution permettrait de raccrocher le film à celui que prépare Dave Filoni.

Pour l’instant, Lucasfilm n’en touche pas un mot. Mais sur les sites de fans, l’arrivée de Grogu sur grand écran est considérée comme plus que probable : juste une évidence.

Le retour du générique culte

Le générique mythique sera de retour pour l'Épisode X. ©Disney/Lucasfilm

Ce qui est officiel, par contre, c’est le retour du cultissime générique jaune défilant dans un espace noir étoilé, surnommé “The Crawl”. “The Crawl revient”, a déclaré Kathleen Kennedy à Entertainment Tonight. Mais uniquement au cinéma : “The Crawl est fait pour les films.”

Il faudra se montrer patient pour voir ce générique s’éloigner sur la musique de John Williams : même si en coulisses, il se chuchote que des dates de sorties seraient prévues pour 2025, 2027 et 2029, sans précision de l’ordre des titres, rien n’a été confirmé par Disney.

Que la Force d’attendre soit avec nous.