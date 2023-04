Après la déferlante de grosses sorties mercredi dernier (Super Mario Bros. le film, Normale, Les Trois Mousquetaires ou Air), c’est nettement plus calme cette semaine. Avec une seule fiction à signaler, De grandes espérances.

Soit l’histoire de Madeleine (Rebecca Marder) et Antoine (Benjamin Lavernhe), un jeune couple très ancré à gauche et désireux de changer le monde grâce à la politique. Elle, plus brillante, grâce à l’ENA, dont elle prépare le concours, lui, plus bohème en apparence, grâce à sa bonne étoile et sa maman, ministre (Emmanuelle Bercot).

Mais un drame sur une route corse vient assombrir leurs perspectives d’avenir. Très nerveux, Antoine insulte sans raison un conducteur au sang chaud, qui sort une arme pour l’obliger à descendre du véhicule. Pour sauver son compagnon qui se fait tabasser, Madeleine s’empare du fusil, puis tire sur l’agresseur bien décidé à s’en prendre aussi à elle.

Pas de témoin, donc rien ne devrait les relier à ce décès. Et pourtant la police les soupçonne rapidement. Pour tenter de s’en sortir et mener la vie dont il rêvait, chacun va devoir abattre ses propres cartes, sans état d’âme.

Dans ses intentions, le thriller de Sylvain Desclous se révèle très intéressant. L’intrigue policière compte ici moins que l’idéalisme, les ambitions, la volonté d’avoir un impact positif sur la société. Quels sacrifices personnels peuvent-ils être considérés comme acceptables pour le bien commun ? Comment savoir retourner à son avantage une situation compromise ? La fin justifie-t-elle les moyens ? En quoi une “mauvaise presse” peut-elle ruiner un projet de loi pourtant bénéfique pour tout le monde ? Toutes ces questions sont abordées via des situations avant tout humaines, loin des habituels clichés sur l’arrivisme du monde politique.

Assez étrangement, cette subtilité se retrouve nettement moins présente dans le déroulement du récit, l’enquête policière ou la description d’Antoine. La mise en scène s’assimile donc à une montagne russe, avec des séquences interpellantes et d’autres assez caricaturales. Alors que ce film possédait bien des atouts pour se révéler captivant, au final, il ne tient pas toutes ses promesses. De grandes espérances déçues, donc.