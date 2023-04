Stranger Things : le mystère horrifique se poursuit au-delà d’une cinquième saison

Toutes les bonnes choses n’ont pas nécessairement une fin. Et les plus effrayantes non plus. Alors que les frères Matt et Ross Duffer avaient annoncé voici un an que la cinquième saison de Stranger Things clôturerait en 2024 le mystère entourant Hawkins et l’Upside Down, cela ne sera peut-être pas totalement le cas. Netflix vient en effet d’annoncer un élargissement de l’univers de la saga dans une nouvelle série… animée.