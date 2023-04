Box-office: les Gardiens de la galaxie, sauveurs des super-héros

C’est la déprime dans le camp des super-héros. Depuis l’année dernière, ils enregistrent bien plus de revers que de succès, et les envahisseurs extraterrestres et autres “super-méchants” n’y sont pour strictement rien. En 2022, Dr Strange, Black Panther et Thor avaient tous dû baisser pavillon devant les suites d’Avatar, de Top Gun et de Jurassic World. Et depuis, la situation n’a fait que se dégrader. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a réalisé le pire résultat de la franchise (476 millions $) malgré un plus gros budget (200 millions $), tandis que Shazam : la rage des dieux, de l’écurie DC Comics, s’est pris un bouillon monumental avec 128 millions $ de recettes mondiales, une somme identique à son budget hors frais de promotion.