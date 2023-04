Budget illimité pour la série Harry Potter, mais les fans sont furieux

Et comme si cela ne suffisait pas à les aguicher, le CEO de HBO Max, Casey Bloys, a annoncé qu’il dépenserait au moins autant d’argent que pour la première saison de House of the Dragon, dont le coût est estimé à 125 millions $. “Ce sera de cet ordre de grandeur ou plus : quoi qu’il en coûte pour garantir la qualité de la série”, a-t-il déclaré à The Hollywood Reporter. En clair, c’est open bar du côté du budget.

En dépit de ces annonces alléchantes, les réactions sont majoritairement négatives sur les réseaux sociaux. Voire souvent virulentes. “Cette transphobe veut plus d’argent et éliminer Daniel Radcliffe de l’univers Harry Potter, mais elle n’y parviendra pas. J’espère que cette merde sera un énorme flop”, écrit un certain Jack sur Twitter. “Ne visionnez pas ça”, enchaîne Lily, tandis que Nella ajoute “Traitez cette série comme HBO Max traite ses séries sur les queers.” “Harry Potter n’a pas besoin d’un reboot”, poursuit Heyjaeee. “Ils refont Harry Potter parce qu’ils ne sont pas assez créatifs pour trouver de nouvelles idées qui feront vendre et/ou parce que Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson se sont tous prononcés contre la transphobie de J.K. Rowling et qu’elle ne veut pas les associer aux rôles principaux”, ajoute Barra. “Pourquoi tout recommencer avec un nouveau casting alors qu’il y a tant à explorer, comme les Maraudeurs, les fondateurs de Poudlard… Quel gâchis”, rajoute Margokih.

Des messages comme ceux-là pullulent sur les réseaux sociaux. Mais aussi dans certains médias. “Cette adaptation fidèle d’Harry Potter, annoncée avec un mépris crapuleux pour l’impact politique de Rowling, est mauvaise”, écrit Vulture. “Dix ans d’une série Harry Potter dont J.K. Rowling est la productrice, c’est dix ans d’événements dans la presse qui ramènent ses discours anti-Trans dans le cycle de l’information”, ajoute le podcaster Dave Gonzales. Quant au site Movieweb, il titre son article sur “Six raisons pour lesquelles une série Harry Potter est une mauvaise idée”. Et d’évoquer un projet “cynique” juste destiné à faire de l’argent “sans la moindre justification créative”.

Pas sûr que les producteurs s’attendaient à un tel déchaînement contre leur projet. Mais avec de telles polémiques, ils sont encore plus certains de faire l’événement lors de la diffusion, à une date non encore déterminée.