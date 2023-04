Dwayne Johnson : un demi-dieu pour rendre hommage à son grand-père

Le serpent hollywoodien continue de se mordre la queue. Et même de plus en plus vite. Quelques semaines après avoir annoncé que Les Aristochats viendrait compléter l’interminable liste des adaptations “live” de ses films d’animation (La Belle et la Bête, Aladdin, Dumbo, Le Roi lion, Mulan, Pinocchio, Maléfique, Cruella, Les 101 dalmatiens, Le Livre de la jungle, Alice au pays des merveilles, Cendrillon, Winnie l’ourson et La Belle et le Clochard) en plus de celles à venir (Peter Pan et Wendy, La Petite Sirène, Blanche-Neige, Mufasa : le roi lion, Cruella 2, Aladdin 2, Merlin l’enchanteur, Robin des Bois, Le Livre de la jungle 2, Lilo et Stitch, Le Bossu de Notre-Dame, Bambi et Hercule), le studio Disney remet le couvert avec Vaiana, la légende du bout du monde.