Une course à la verticale dans Fast X

Pour les amateurs d'action réaliste, la saga Fast & Furious constitue une compilation infinie d'absurdités défiant l'entendement. Et d'évidence, ce n'est pas fini. Dans le magazine Empire, le réalisateur Louis Leterrier a promis une nouvelle scène susceptible d'égaler le vol d'une automobile dans l'espace. "Il y a plein de manières de faire des dragstrips (une course en ligne droit pour des dragsters surpuissants, ndlr). On va en faire une complètement à la verticale, ce qui est très intéressant."