William Lebghil: "François Damiens nous a fait mille blagues sur le plateau"

”Tout le contraire de ce qu’il est à la ville, explique William Lebghil, son partenaire de jeu. J’étais ravi qu’il tienne le rôle principal, parce que je lui voue une admiration sans limite, je l’adore. Passer deux mois à ses côtés, à rigoler, c’était le rêve. Ensemble, on ressemble un peu à Gérard Depardieu et Pierre Richard dans La chèvre, un duo de personnages complètement antinomiques, dont l’un est physiquement courageux et l’autre, que j’incarne, plutôt lâche. Cela me correspond assez bien (rire) : je n’ai jamais été très courageux, je ne me suis jamais retrouvé dans des bagarres, j’essaie toujours d’éviter le conflit par des pirouettes. Moi, j’aime la gentillesse, même si c’est un trait de caractère souvent dévalorisé. La gentillesse, c’est subversif, à contre-courant de l’individualisme actuel, un peu punk à la limite (rire).”

Une opposition de style qui ne les a pas empêchés de s’entendre comme larrons en foire. “J’adore l’oisiveté, j’ai un côté contemplatif, j’aime bien la nonchalance, et jouer avec François (Damiens) et Laura (Felpin), comme disait mon professeur de théâtre qui ne parlait qu’en métaphores footballistiques, cela permet de se faire de bonnes passes, ajoute l’acteur vu dans Yves (face à un frigo intelligent…) ou dans Le sens de la fête. Parfois, les comédiens se tirent dans les pattes, mais ici, on prenait beaucoup de plaisir à voir les autres marquer des buts. L’ambiance était exceptionnelle, et cela donne une énergie qui transparaît à l’écran.”

Une complicité à laquelle François Damiens n’est pas étranger, lui qui leur a fait vivre plus d’une fois, à leurs dépens, des sketches d’habitude réservés à ses caméras cachées. “Il nous a fait mille blagues sur le plateau, lâche William Lebghil, hilare. Il m’apprenait à faire des canulars. Par exemple, on faisait un jeu vraiment absurde qui consistait à tenir les discussions les plus banales, hyper ennuyeuses, et les faire subir aux autres membres de l’équipe. À Laura, par exemple, pendant toute une après-midi, on lui a parlé d’un ami qui avait failli se rendre dans un marché couvert, à côté de Montpellier, mais qui finalement ne l’avait pas fait. Cela durait des heures ! Laura n’en pouvait plus (rire).”

Leurs “farces”, l’humoriste Laura Felpin n’est pas la seule à y avoir eu droit. Tous les membres de l’équipe en ont été les victimes amusées à un moment ou l’autre. “Un jour, on se trouvait assis à l’avant d’une voiture, à cent mètres des techniciens, donc on communiquait par talkie-walkie. Et avant chaque prise, François demandait par quelle porte de l’auto sortir. Au début, on lui répondait très sérieusement. Avant de comprendre (rire).”

Son chef-d’œuvre a sidéré tout le monde. “Nous tournions jusqu’à 22h, et lui finissait à midi. On s’arrange donc pour se retrouver au restaurant après. À 21 h 30, on lui laisse des messages, pas de réponse. Trente messages plus tard, on est au restaurant, et il n’a toujours pas répondu. C’était bizarre. On lui envoie même le menu, on l’appelle, rien, alors qu’il était parti depuis dix heures. On attaque l’entrée, je suis dos à la porte, et je vois des flashs. Il y avait cinq policiers avec leurs lampes et au milieu, François qui était menotté dans le dos. Nous avions tous des yeux grands ouverts, comme un lapin figé devant les phares d’une voiture. Un policier s’approche et nous demande sèchement si c’est bien notre ami, parce qu’ils vont l’emmener au poste. On se demandait ce qu’il avait fait et comment on allait le sortir de là. Puis les policiers se mettent à rire, à se taper dans la main et donnent des bisous à François. Cela n’avait aucun sens qu’ils l’amènent au restaurant pour nous demander si on le connaissait, mais nous étions tous tombés dans le panneau.”

Un tour dont il s’est vengé gentiment sur Instagram, le qualifiant de “coquet François Damiens”. “C’était pour me foutre de lui (rire). Mais il est coquet : il m’a donné deux-trois adresses pour acheter des belles chemises. Mais il ne les met pas (rire).”

On le voit, le tournage n’a pas été triste. Et Les complices, qui sort en salle le 26 avril, ne l’est pas non plus.