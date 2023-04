Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider: "Ma maman a vécu ce que tout le monde redoute"

Et ses deux autres collaborations écrites traitent de… Romy Schneider.

Rien d’étonnant, dès lors, qu’elle ait effectué le déplacement vers notre capitale pour présenter César et Rosalie, un film de Claude Sautet qu’elle revoit en boucle sans jamais se lasser.” Comme elle le disait, elle ressemblait énormément à Rosalie, et vice-versa, explique Sarah Biasini dont la ressemblance avec sa maman est parfois troublante surtout lorsqu’elle sourit. C’est une vraie femme, adulte, telle qu’elle était au moment de ma naissance. C’est toujours très émouvant de la revoir à l’écran.”

Comment expliquez-vous sa popularité, quarante ans après sa disparition ?

“Déjà, je pense qu’elle avait une beauté hors du commun, qui me fascine : je n’ose donc pas imaginer l’effet sur les autres (sourire). Il y avait aussi une concordance entre elle et son époque. Les rôles qu’elle a joués correspondent à l’histoire sociale, les rapports hommes-femmes. Elle a incarné des femmes qui racontaient leur époque mais aussi les inspirations des jeunes filles, que ce soient des princesses ou des femmes libérées, indépendantes, autonomes, libres de leurs désirs.”

Cela explique son succès alors, mais pourquoi le mythe perdure-t-il ?

“On a tous besoin du passé pour avancer et elle fait partie, peut-être plus que d’autres, de l’histoire culturelle de l’Europe. Je crois que ce qui s’est passé dans sa vie, notamment la mort de mon frère, a bouleversé les gens. Elle a vécu ce que tout le monde redoute. Elle est aussi morte très jeune. Tout ça a cristallisé sa légende.”

Combien de pièces avez-vous fournies pour l’exposition ?

“Pas beaucoup. Trois. La robe de César et Rosalie et ses deux César. J’aime beaucoup le tout premier, très beau, très différent des César actuels. Les autres objets, je les connaissais déjà tous. Je ne peux pas dire que j’ai découvert quelque chose en parcourant l’exposition. À part certains télégrammes ou quelques échanges avec les réalisateurs, bien évidemment. J’ai découvert les mots mais rien de nouveau sur sa personnalité. Rien ne m’a étonnée.”

Vous avez l’impression de mieux connaître votre maman à travers des expositions où l’on ne parle que de la star ?

“C’est normal d’axer les expositions sur sa carrière. C’est très bien de parler de son parcours professionnel, de son évolution. Mais moi, c’est sûr, plus que l’actrice, c’est la mère, la femme, qui m’intéresse : je ne peux pas être une spectatrice lambda devant ses films.”

Pourquoi votre papa ne vous accompagne-t-il pas pour cet hommage ?

“Parce qu’il s’en fout (rire). Peu de gens réalisent que l’histoire est tellement publique que ceux qui l’ont vraiment connue ont besoin de garder des choses pour eux, sans éprouver toujours le besoin de se montrer et d’en parler. En plus, il l’a déjà fait, beaucoup. Et puis, entendre le son de sa voix, en parler, cela peut être très bouleversant pour quelqu’un qui l’a vraiment connue et à qui elle manque. Donc, il faut se préserver.”

N’est-ce pas un peu frustrant d’être systématiquement qualifiée de “fille de…” ?

“Non, cela ne sert à rien de lutter contre ça ou d’être frustrée. D’abord, c’est un fait : je suis sa fille. C’est donc inévitable qu’on me renvoie à elle. Et si c’était frustrant, il ne fallait pas que je choisisse le même métier et il ne tenait qu’à moi d’éliminer cette frustration. Je trouve que ce serait déplacé de ressentir cela. Je suis fière d’être sa fille.”

Est-ce que jouer quasiment exclusivement au théâtre et ne plus tourner de film depuis près de neuf ans au cinéma ne permet pas d’éviter un peu les comparaisons ?

“Non, même si la célébrité qu’engendre plus le cinéma ne m’attire pas. Par la force des choses, j’ai fait plus de théâtre et les rôles se sont enchaînés. Je m’y sens bien et je n’ai pas cherché à faire plus de cinéma. Mon rapport à la caméra est plus compliqué. Je n’arrive pas à l’oublier ; donc, je suis moins à l’aise devant une caméra. Alors que je me sens beaucoup plus à l’aise face à un public dans une salle de théâtre. J’aime ça. Il y a une part effrayante puisque le public réagit tout de suite mais c’est très agréable quand même.”

Au théâtre, vous jouez aussi bien des pièces contemporainres que des grands classiques du répertoire…

“C’est ça qui est intéressant. Il y a de l’ancien, du moderne, du contemporain… Je me sens bien dans tous les registres. Pour qu’une pièce m’attire, en fait, il faut surtout de bons partenaires. Il faut un bon sujet, un bon metteur en scène, un beau texte, mais tout ça, avec de mauvais partenaires, cela ne marchera pas.”

À quoi ressemble, selon vous, un bon partenaire ?

“C’est quelqu’un qui a les mêmes envies de simplicité que moi et le même désir de creuser les personnages et leurs rapports. C’est comme ça qu’on trouve la version ou l’interprétation la plus intéressante. Il existe plein de façons de jouer un rôle mais il faut trouver celle qui va le plus percuter le public.”

La simplicité fait partie de vos caractéristiques ?

“Oui, il faut être simple ; ne pas tortiller ; aller droit au but. J’aime qu’on soit précis sur ce qu’on recherche notamment dans l’humanité des personnages.”

Quel type de comédienne êtes-vous ? Plutôt docile ou du style à défendre vos idées face au metteur en scène ?

“Il faut être ouverte d’esprit. Au début, j’ai pu essayer de m’opposer, parfois, mais cela ne sert à rien. Ce n’est pas moi qui décide du rôle, ni qui me charge de la mise en scène. Je n’ai donc rien à dire. J’ai une opinion, bien sûr, et on échange mais il faut rester ouverte parce qu’on n’est jamais à l’abri de trouver quelque chose d’intéressant en écoutant les autres.”

Vous aimeriez mettre en scène ?

“Je ne le crois pas. Pas pour l’instant. J’aimerais bien diriger les autres ; ça ne me dérangerait pas du tout mais choisir la lumière, la scénographie, je ne sais pas si je pourrais proposer quelque chose d’intéressant.”

Dans vos interviews, vous parlez souvent de solitude…

“L’écriture, c’est solitaire et j’adore ça. Elle n’accepte que la solitude. Mais pour le reste, non, j’adore jouer avec des partenaires.”

Vous allez écrire de nouveau ?

“Oui, je suis en train de m’atteler à un roman. Là, je peux faire tout ce que je veux. C’est le travail le plus créatif.”

Vous allez de nouveau explorer le rapport à la mère ?

“Oui, mais de manière plus élaborée, plus élargie, que dans le premier roman.”

Quand vous écrivez, vous pensez à votre fille ?

“Tout ce que je fais, maintenant, c’est en pensant à elle. Elle détermine beaucoup de choses dans ma vie. Elle est sous ma responsabilité. Je ne peux donc pas faire n’importe quoi.”

Au moment de visiter l’exposition, vous pensez à l’héritage familial à lui transmettre ?

“Oui, forcément. J’ai une histoire à lui transmettre. Je vais lui raconter qui était sa famille et sa grand-mère. Son parcours n’est quand même pas banal.”

Elle a notamment signé un manifeste pour l’avortement. Est-ce que vous perpétuez certains de ses combats ?

“Son combat, c’était celui de toutes les femmes. Ce manifeste, c’était avant la loi Veil. Elle a commencé en Allemagne puis c’est arrivé en France. Moi, je ne mène pas un combat en particulier, si ce n’est celui où il y a toujours énormément de travail, des rapports hommes-femmes. En ce sens, je marche dans ses pas. Mais nous sommes nombreuses à faire la même chose. Je ne fais pas partie d’une association, je ne suis pas militante, je ne fais pas de bénévolat mais je me sens particulièrement concernée par l’écologie. Encore plus parce que j’ai un enfant, même si je me sens tout autant concernée par les enfants des autres. C’est très flippant de se demander où il faudrait habiter pour trouver un endroit vivable dans une dizaine d’années. C’est compliqué d’envisager comment on va vivre ces 50 prochaines années. C’est impossible de faire comme si ça n’existait pas. Je me demande quel monde je vais laisser à ma fille. J’ai toujours adoré voyager mais je l’envisage différemment désormais à cause de l’impact des avions.”

Quelle est votre vision de la Belgique ?

“Beaucoup de détente et d’humour. Les Belges ont un rapport amusé à la vie que j’aime beaucoup.”