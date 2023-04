Le plus gros flop de 2022 est officiellement décerné à Disney

Un seul classement fait frémir les big boss de tous les grands studios hollywoodiens. Et le site Deadline vient de le publier. Après avoir analysé le box-office de tous les blockbusters, mais aussi les ventes aux chaînes de télévision, les recettes grâce au streaming, les chaînes de télé ou la VOD, et comparé l’ensemble de ces gains face au budget du film, les coûts de marketing, les frais généraux, le pourcentage reversé éventuellement aux acteurs et les intérêts à rembourser, il a pu établir la liste des films qui ont fait perdre le plus d’argent en 2022.