Le scénario de Dany Boon aurait pu constituer une excellente base à une suite des Bronzés. Les 50 premières années de sa vie, Tridan Lagache (Dany Boon) les a passées au Club Med au Mexique, aux côtés de sa maman, à pleurer les nouveaux amis qui le quittaient au bout d’une semaine et à rêver de Violette, son amour d’enfance. Qu’il se décide enfin à retrouver, en prenant le premier avion pour Paris. Une ville dont il ne connaît aucun code. Après s’être fait dépouiller par un chauffeur de limousine, il découvre un demi-frère dans l’appartement que lui a légué son père. Et Louis (Kad Merad) n’est pas du genre partageur. S’il accepte de l’aider à chercher Violette, c’est uniquement pour s’en débarrasser au plus vite. Et pour gagner encore un peu plus de temps, il demande à sa maîtresse, Roxane (Charlotte Gainsbourg), de se faire passer pour la dulcinée “qui doit voir flou, à son âge” et de plaquer aussitôt Tridan. Mais la naïveté et le naturel joyeux de ce dernier changent rapidement le cours de ce qui était prévu.

Après deux réalisations en demi-teinte (La Ch’tite famille et 8 rue de l’Humanité), Dany Boon retrouve l’inspiration et la fraîcheur de son humour tendre en même temps que Kad Merad. À mi-chemin entre Bourvil (pour la naïveté et l’enthousiasme) et Pierre Richard (pour les gaffes, l’oubli de faire payer les clients, le matelas qui se dégonfle ou une séquence de brossage de dents mémorable), il campe un Tridan éminemment sympathique et drôle au premier degré. Face à lui, Kad Merad manipule plus volontiers la corde du cynisme tandis que Charlotte Gainsbourg se vautre dans un humour très sexué. Et ces contrastes-là se révèlent fort efficaces, mis ensemble.

Tout comme Kad Merard, Charlotte Gainsbourg apporte un autre type d'humour, plus sexué, à la comédie de Dany Boon. ©Alternative

Histoire de se faire plaisir, Dany Boon multiplie les références à la Belgique (notamment à Brel ou au Capitaine Haddock), joue à fond la carte de l’autodérision avec un flot d’insultes sur son physique (”Il faut que tu t’arranges pour les retrouvailles, ou alors que tu la retrouves la nuit, pour qu’elle ne soit pas déçue”, balance Louis, tandis que Roxane lui fait remarquer “que cela doit te paraître bizarre d’être bien habillé”), rend hommage à Charles Aznavour et truffe les dialogues de bons mots (”demi-frère, c’est encore mieux : je prends moins de place”).

Au passage, il égratigne la cruauté de certains sites de rencontres, se moque du culte actuel des apparences, prend le contre-pied de la téléréalité (”Le secret d’un couple qui dure ? C’est de ne pas se voir pendant 41 ans…”), de la nostalgie ou de la mode des produits écoresponsables (”Les ventes, ça marche, mais sauver la planète, pas trop…”). De quoi rire souvent, et parfois un peu jaune, sur des registres fort différents. C’est un réel plaisir de retrouver Dany Boon à ce niveau-là d’inventivité.