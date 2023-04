Sylvester Stallone parodie James Bond : “Jamais trop vieux pour mourir”

Ce n’est pas le trait de caractère qu’il met le plus en valeur dans ses films, mais Sylvester Stallone a de l’humour. Et il va le prouver dans la prochaine comédie parodique qu’il va produire pour Amazon Studios, Never Too Old to Die. Un titre qui fait très largement référence, et notamment le tout dernier en date, No Time to Die. Tout comme le pitch.