Dany Boon, que Kad Merad compare à un shar-peï: "La violence des apparences, c’est horrible"

Dany Boon à propos de Kad Merad: "On a le souci de l'autre, on est ravi quand l'autre est drôle, il n'y a pas de jalousie." ©Alternative

C’est la troisième fois que vous tournez avec Kad Merad. Dans le premier, il est directeur du bureau de poste, dans le deuxième, médecin, et maintenant, demi-frère. Cela se rapproche de plus en plus…

”On a même vécu ensemble pendant le tournage. Il dormait chez moi. Est-ce que cela aide ? Oui, bien sûr, quand on bossait ensemble, cela permettait de travailler le texte ensemble le soir, c’était très chouette. Mais entre nous, c’est inné. On n’a pas à travailler tellement ensemble. On s’est retrouvé sans se connaître sur le plateau de Bienvenue chez les Ch’tis et l’alchimie a été instantanée. On s’est rendu compte que cela fonctionnait très bien, mais on n’a rien fait pour. On ne l’a pas travaillée. On l’a entretenue, parce qu’on est amis, qu’on se voit en dehors et qu’on s’apprécie beaucoup : on a le souci de l’autre, on est ravi quand l’autre est drôle, il n’y a pas de jalousie. C’est important pour que ça marche. On a accueilli Charlotte (Gainsbourg) dans le même état d’esprit, en se disant qu’il fallait qu’elle soit à l’aise et qu’elle soit drôle aussi. Mais notre amitié nourrit notre complicité qui était déjà là avant qu’on se connaisse.”

Est-ce que le fait d’avoir vécu ensemble vous a amené à changer des gags ?

”Je fais ça tout le temps ! Sur le plateau, je change, je réécris. J’ai toujours de nouvelles idées pendant le tournage. Le coup du matelas, ce n’était pas dans le scénario. Je l’ai rajouté. Tout comme le fait de cracher du dentifrice sur Kad. Ce sont des idées qui viennent comme ça, de je ne sais où.”

Le scénario a été changé en fonction de Charlotte Gainsbourg ?

”Oui. Elle était géniale dans tout ce qu’elle apportait. J’ai fait plusieurs changements pour elle. D’abord, elle m’a écrit pour dire qu’elle aimerait tourner avec moi. J’étais très flatté. Et heureux. Je lui ai donc envoyé mon scénario. Son personnage est un peu énervé avec les hommes au début, parce qu’elle est seule et qu’elle se dit qu’elle doit être un peu rentre-dedans pour ne pas le rester. Je pensais que ça lui ferait peut-être peur une comédie où elle est très sexuée au début. Il fallait que ça reste… élégant, on va dire. C’est de la comédie quoi. Elle me saute dessus, mais aussi sur Kad. J’avais donc enlevé des éléments, pour ne pas lui faire peur. Et c’est elle qui m’a dit : 'Elle est un peu chaudasse, mais elle pourrait l’être un peu plus !' Je lui ai expliqué que j’avais enlevé certaines choses et que j’allais les remettre. À partir du moment où c’est justifié et pas vulgaire, c’est drôle. Ce sont trois âmes un peu perdues dans la société d’aujourd’hui, à leur manière, et qui vont se retrouver. Dans le film, Kad me dit que je suis inadapté, mais lui aussi l’est. Il n’arrive pas à s’en sortir. Et elle l’est aussi, parce qu’elle ne trouve pas l’amour. Elle pense l’avoir trouvé avec Kad, mais il ne la traite pas très bien. Ce sont donc trois inadaptés qui vont trouver une réponse à leur mal-être.”

Le scénario de La vie pour de vrai a été changé à la demande de Charlotte Gainsbourg. ©Alternative

De plus en plus de personnes se sentent inadaptées, aujourd’hui…

”Ah oui, c’est terrible. Quand on voit l’état du monde, on se demande ce qu’on fout là…”

Vous dénoncez la dictature des apparences…

”C’est très juste. On subit énormément de choses sans s’en rendre compte. Notamment concernant les apparences : c’est terrible. Il y a les filtres, mais pas que ça. Il faut toujours se montrer et devenir presque un avatar de soi, une sorte d’idéal, filtré, au lieu de montrer qui on est réellement. Malgré les campagnes, les actrices, les mannequins qui se montrent sans maquillage, avec une sale lumière, pour montrer leur vrai visage, dire : 'C’est moi, je m’aime comme je suis'; eh bien malgré cela, ça continue. Les gamines continuent à utiliser des filtres, et les applications en créent de nouvelles. C’est pareil sur les sites de rencontres. C’est d’ailleurs un des sujets du film. Fruits, ça existe réellement. Ce que je ne savais pas. On avait demandé l’autorisation à Tinder, mais la réponse a été non. Fruits a accepté. Mes enfants de 25 et 23 ans connaissaient Fruits, pas moi. Ce que je trouve terrible, sur ces sites de rencontre, c’est cette surconsommation facile, qui enlève tout romantisme, toute tendresse, toute affection. Je l’ai réalisé récemment, mais ils ont tué les agences matrimoniales. Cela n’existe plus. Maintenant, on s’inscrit sur un site de rencontre pour trouver l’âme sœur. Dans les agences matrimoniales, on matchait avec quelqu’un, puis il y avait une rencontre, et si on tombait amoureux, on sortait avec elle puis on n’allait plus à l’agence matrimoniale. Alors qu’on reste inscrit sur les applis. Même si on a matché, on y reste parce qu’on n’est pas sûr, ou parce qu’il y en a d’autres, avec une autre couleur de cheveux, qu’on aime bien aussi (rire). C’est hyper malsain : on continue à rester inscrit bien qu’on soit marié ou qu’on ait des gosses. Et il existe même des applis pour les personnes mariées ! C’est dingue.”

La comédie permet aussi d’égratigner les enseignes écoresponsables : “La vente, ça marche bien, mais pour la planète, nettement moins…”

”À partir du moment où il y a mode, ce n’est pas du tout écoresponsable. On devrait mettre les mêmes fringues tout le temps. On deviendrait la Corée du Nord (rire). Non, on ne devrait pas avoir autant de possibilités d’acheter des vêtements. On voit bien avec cette marque qui cartonne, sur Internet, qui fait bosser des gens en Chine dans des conditions terribles : on fabrique des fringues pour pas cher, faits par des enfants dans des pays asiatiques, c’est très à la mode chez les jeunes, qui changent tout le temps, ce qui pousse au gaspillage. C’est aussi de la surconsommation. Avant d’être écoresponsable, il faut être d’abord responsable soi-même de ce qu’on consomme. Il faut toujours réfléchir. J’y fais très attention.”

La comédie permet-elle d’aborder plus facilement tous ces thèmes ?

”Oui. L’idée, c’est de ne pas donner de leçon mais de faire prendre conscience par le rire. Parce que d’un coup, le rire est de meilleure qualité et il y a une prise de conscience. Je ne sais pas si cela va amener les gens à moins consommer, faire plus attention ou à mieux traiter la fille avec qui ils ont matché sur Fruits, arrêter d’être pastèque pour devenir raisin (rire), je ne sais pas, mais ça peut amener à ça.”

Rendre ridicule une chose considérée comme normale peut-il engendrer un déclic ?

”Je moque de moi et de mon âge qui avance : je dis que je vais retrouver mon amour de 8 ans et Kad me répond qu’il faut que je la retrouve de nuit vu ma tête, parce qu’on dirait un shar-peï ! J’adore me moquer de moi et de mon physique depuis toujours. Plus tard, quand je lui fais remarquer qu’il me fait revoir Violette en plein jour, il répond : 'Vu son âge, à tous les coups, elle voit flou' (rire). C’est horrible (rire). C’est la violence des apparences. À une époque, on avait les téléphones à cadran à la maison, et on ne se prenait en photo que pour les anniversaires, les vacances, les fêtes de famille. C’était rare. Là, on se prend en photo tout le temps, pour publier sur les réseaux sociaux. Moi, je suis habitué à ça, c’est mon métier, mais les enfants ou les gens qui ont une vie normale doivent tout le temps se mettre en avant. Il faut tout le temps s’embellir. J’entends d’ailleurs souvent des gens dire qu’ils ne veulent pas faire de photo parce qu’ils ne sont pas beaux. C’est horrible, parce que si, ils sont beaux. Venez, on fait la photo. C’est terrible de s’auto-juger à cause de tous ces gens qui se mettent des filtres, s’embellissent. Je le dis à chaque fois : le critère de beauté, c’est subjectif. La beauté vient de comment les autres nous regardent. C’est ce que dit le film. Le personnage n’est pas bien regardé par Kad. Elle est fragile, dans cette sorte de nymphomanie, parce qu’elle est perdue. Elle a peur de finir seule, elle est divorcée, son fils est grand et vit à Bordeaux, on sent qu’elle n’est pas bien regardée. Elle se sent donc moins belle. Puis, elle devient magnifique et resplendissante parce que je pense que c’est mon amour d’enfance et que je la vois comme elle est, sublime. Et quand Kad la voit à travers mon regard, il se rend compte qu’il est passé à côté de l’amour. Souvent, on devient beau parce qu’on est mieux aimé, mieux regardé ; Mais aujourd’hui, on ne se regarde plus : on est penché sur son smartphone. Dans le métro, c’est flagrant.”

Trois types d'humour différents pour une comédie savoureuse. ©Alternative

Vous ne vous êtes jamais insulté autant vous-même que dans ce film…

(Rire) “C’est possible.”

Un SDF vous insulte en vous traitant de “touriste”. C’est très Capitaine Haddock de transformer un mot pour en faire une insulte.

”C’est drôle.”

Il y a aussi une référence à Brel, avec l’offre de fleurs à la place des bonbons.

”C’est tout à fait ça. J’adore. Je suis dingue de Brel. Mais aussi d’Aznavour. C’est un clin d’œil qui fait penser à la chanson, mais aussi à la fragilité du personnage de la chanson.”

Vous auriez pu chanter la chanson des Bronzés plutôt qu’une d’Aznavour dans l’avion…

”Au début, je chantais beaucoup au Club Med. Mais j’ai tout coupé. Je n’en avais pas besoin. On n’a pas besoin de tout expliquer. Et ainsi, Kad et Charlotte arrivent plus vite, c’est mieux. C’est ma fille qui joue la petite fille dans l’avion. J’ai adoré tourner cette scène avec elle.”