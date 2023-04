Six mois après le tir mortel d'Alec Baldwin, le tournage de "Rust" va reprendre cette semaine: "La production interdira toute forme de munitions"

Le tournage du film "Rust" d'Alec Baldwin va reprendre cette semaine, a annoncé mardi la production, un an et demi après la mort de la directrice de la photographie à cause d'un tir accidentel de l'acteur.