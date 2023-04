En deux petites semaines à peine, Super Mario Bros. le film a déjà franchi la barre des 700 millions de dollars de recettes, pour dépasser tous ses concurrents hollywood et les laisser carrément sur place. Bien sûr, on n'en est qu'au tiers de l'année, mais il ne sera pas simple de le priver du podium dans les mois qui viennent. Il devrait en effet aisément dépasser la barre du milliard de dollars, ce que seulement trois films sont parvenus à réaliser l'année dernière (Avatar: The Way of Water, Top Gun : Maverick et Jurassic Wolrd : Dominion).

Son plus proche poursuivant ne voit même pas ses échappements de loin. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania doit se contenter d'un décevant résultat de 474 millions, très en-deça des habituels critères de Marvel. Et tout laisse à penser que l'actuel troisième, John Wick 4, avec ses 350 millions de dollars en un mois, le doublera prochainement.

A noter qu'un seul autre blockbuster est parvenu à franchir la barre des 200 millions de dollars au box-office mondial, que certains films pulvérisaient en moins d'une semaine avant la pandémie de covid: Creed 3, avec 271 millions engrangés.

C'est sûr, Hollywood va devoir passer à la vitesse supérieur si elle veut éviter les trop nombreuses sorties de route avant qu'on ne présente le drapeau à damier à 2023.