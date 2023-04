Après Harry Potter, c’est au tour de Twilight d’être décliné en série

Ce n’est pas un hasard si, après Le seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir pour Amazon Prime et l’annonce par Warner Bros. Discovery d’une remise au goût du jour d’Harry Potter, c’est au tour de Twilight d’être transformé en série par Lionsgate. Logique, dans la mesure où les cinq longs métrages ont rapporté la bagatelle de 3,4 milliards de dollars dans les salles de cinéma du monde entier entre 2008 et 2012.

Selon The Hollywood Reporter, qui cite des sources anonymes, Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead : World Beyond, Raised by Wolves) aurait été choisie pour écrire le scénario. Mais il n’est pas clair si elle adaptera les romans de Stephenie Meyer (la solution la plus simple et la plus rapide) ou si elle développera de nouveaux récits en compagnie de la romancière, comme le prévoient certains informateurs.

Une option bien plus intéressante, qu confirmerait les propos tenus en 2017 par le CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer : “Il y a beaucoup d’autres histoires à raconter, nous sommes prêts et nos créateurs le sont aussi.”

L’info n’a pas été confirmée par le studio et aucune date de diffusion n’est donc fixée. Mais vu le besoin pressant des plateformes de streaming, elle paraît crédible. Mais comme pour Harry Potter, il reste à voir comment les fans réagiront au remplacement de leurs interprètes favoris (Kristen Stewart, Robert Pattison, Ashley Greene, Taylor Lautner dans le cas présent) et aux nouvelles présentations d’un univers qu’ils ont adoré dans la version pour grand écran. Sans être devin, on peut s’attendre à de nouvelles polémiques lors de l’officialisation du casting.