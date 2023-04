George Clooney : “Johnny Depp a refusé Ocean’s 11. Aujourd’hui, il le regrette…”

Avec Julia Roberts, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac, Don Cheadle, Andy Garcia et Elliott Gould à l’affiche, Ocean’s 11 a réuni une des plus belles brochettes de stars qu’on puisse imaginer. “Steven (Soderbergh) venait de réaliser Erin Brockovich et Traffic, pour lesquels il était nommé (aux Oscars) en tant que réalisateur. Donc, tout le monde voulait tourner avec lui”, a expliqué George Clooney lors du TCM Film Festival.