Al Pacino a refusé d’incarner Han Solo dans Star Wars : “J’ai offert une carrière à Harrison Ford”

Dans un premier temps, George Lucas avait pensé à Kurt Russel, Nick Nolte, Sylvester Stallone, Bill Murray, Christopher Walken, Burt Reynolds, Jack Nicholson, James Caan, Robert DeNiro, Steve Martin, Chevy Chase ou Al Pacino pour le rôle.

”J’ai refusé Star Wars, explique ce dernier à Variety. Quand je suis arrivé, j’étais le petit nouveau, et vous savez ce qui arrive quand on devient célèbre. C’est du genre : “Propose le rôle à Al”. On m’aurait même demandé de jouer la Reine Elizabeth. On m’a donné un scénario intitulé Star Wars… et offert tellement d’argent. Je ne comprenais pas. Je l’ai lu… Alors j’ai dit que je ne pouvais pas le faire. J’ai offert une carrière à Harrison Ford.”

Personne ne s’en plaindra.