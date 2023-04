Les budgets annoncés sont trompeurs: voici les films les plus chers de tous les temps

Le magazine économique Forbes a donc mené l’enquête pour connaître le coût réel des plus grands blockbusters hollywoodiens. Et les résultats sont surprenants. On y apprend par exemple que Jurassic Park : Dominion, dont le budget est annoncé à 185 millions de dollars, a dans les faits nécessité 328,6 millions de dollars. Quant à Jurassic World : Fallen Kingdom, annoncé à 170 millions de dollars, il en aurait coûté presque le triple. Soit 516,1 millions de dollars au total. De quoi écraser le film qui était considéré jusqu’à présent comme le plus cher de tous les temps avec une enveloppe de 379 millions de dollars, Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence.

Il n’est pas le seul à le surpasser, d’ailleurs. Avatar : The Way of Water, chiffré officieusement à 250 millions de dollars, aurait en réalité coûté 460 millions de dollars. Soit 60 de plus qu’Avengers : Endgame, pourtant estimé à 356 millions de dollars.

Des dépassements budgétairs énormes

Des sommes affolantes, surtout quand on sait que les studios doivent engranger au moins le double pour commencer à faire des bénéfices (l’autre moitié revient aux salles de cinéma). Et pourtant, cela ne suffit pas pour devenir le film le plus cher de tous les temps. Titre détenu par un opus de Star Wars censé ne coûter “que” 306 millions de dollars, à savoir Le réveil de la Force. Au final, Lucasfilm et Disney auraient dû sortir 533,2 millions de dollars pour financer l’Épisode VII de la saga initiée par George Lucas.

L’explication de ces dépassements énormes est à trouver principalement du côté des dépenses de promotion, de diffusion et de marketing, qui peuvent parfois à elles seules doubler le budget. Mais aussi du côté des frais généraux. Voire de cette astuce comptable tout à fait légale aux USA surnommée “Hollywood Accounting”, qui consiste à créer une société pour chaque film et à payer très cher ses services, afin de réduire fortement (voire parfois même à néant) les sommes dues à certains acteurs dont le contrat prévoit un pourcentage sur les bénéfices.

Vu les sommes en jeu, on comprend mieux la pression subie par les producteurs lors de la sortie de chaque blockbuster.