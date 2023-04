Tom Felton, ex-Drago Malefoy dans Harry Potter, se confie : “Je n’en pouvais plus de me décolorer les cheveux…”

Les enfants ne m’aiment pas, ils ne m’ont jamais aimé d’ailleurs (rires). Forcément, ils n’arrivaient pas à compartimenter. Pour eux je n’étais pas Tom Felton, l’acteur mais Drago Malefoy, l’apprenti sorcier qu’on ne peut que détester ! Je me souviens que nous avions l’habitude d’avoir beaucoup d’enfants qui venaient nous rendre visite. Quand Daniel/Harry ou Emma/Hermione apparaissaient, il fallait voir la mine réjouie de ces fans. En revanche, dès que je m’approchais d’eux, ne serait-ce que pour leur serrer la main, ils allaient se planquer derrière leurs parents ou se réfugier dans les bras de mes camarades ! J’en ris aujourd’hui mais à l’époque, je ne comprenais pas trop. C’est vrai quoi, j’étais avenant, souriant, sympa et on me rejetait ! Avec le recul, j’ai pris ça pour un compliment ! Je me suis dit que s’ils avaient cette perception de moi, c’est parce que j’étais crédible dans mon jeu ! Je ne pensais pas quand j’ai commencé cette saga que la flamme puisse durer si longtemps !

Drago Malefoy, au centre, aux début de la saga cinématographque Harry Potter.

Vous donnez l’impression de vous épanouir en jouant les méchants ! Me trompe-je ?

J’aime jouer les méchants. J’aime incarner des personnages qui sont le plus à l’opposé de moi possible. Évidemment, Dungee, mon personnage dans “La Planète des singes : les origines”, par exemple, déteste les animaux alors que moi, je ne serais pas capable de faire du mal à une mouche ! Je ne suis pas un gars agressif ou qui cherche des noises dans la vie. Mais quand je joue un sale type, c’est au fond très thérapeutique. Cela me permet d’évacuer toutes les toxines potentielles qu’il y a en moi et que je n’arrive pas toujours à faire disparaître….

Qu’est-ce qui a été pour vous le plus difficile pendant le tournage de la saga ?

J’avoue que me faire teindre les cheveux blond platine ce n’était pas trop une partie de plaisir. D’autant qu’il fallait la refaire souvent pour ne pas voir les racines ! D’un autre côté, je me dis qu’avec le recul, le fait de ne plus avoir cette couleur capillaire hyper-visible ça m’a permis de passer plus inaperçu dans la rue ! Le premier élément physique que remarquaient les gens à propos de Drago, c’était cette masse de cheveux blonds ! Comme ce n’est pas ma couleur naturelle, je passais plus inaperçu dans la rue que Daniel ou Emma ! Le seul avantage des cheveux décolorés, c’était que les filles aimaient bien !

Les gens vous reconnaissent encore dans la rue après toutes ces années ?

Vous avez des fans plus physionomistes que les autres qui me regardent un peu bizarrement. Ils pensent savoir qui je suis. Ils se disent, “mais je connais ce gars-là ! ”. Parfois, ils me dévisagent tellement que je me sens un peu mal à l’aise. Surtout les enfants. Ils me “scannent” du regard comme si j’avais fait quelque chose de mal ! Comme j’ai oublié que j’étais… célèbre, il me faut un temps d’adaptation pour comprendre qu’il est possible qu’il m’ait tout simplement reconnu !

Quid de votre entourage ? Par capillarité comment ont-ils vécu votre notoriété ?

Ils se fichent éperdument de ce que j’ai pu jouer dans le passé ! “Harry Potter”, cela a longtemps occupé une grosse partie de ma vie, mais cela n’a jamais été MA vie. La plupart de mes amis, ainsi que des membres de ma famille ne sont pas du tout fascinés par ma carrière et ce qu’elle a pu générer en termes d’hystérie collective. Vous savez, j’ai aussi des chiens et quand je les emmène se promener, ils ne disent pas que celui qui tient la laisse c’est Draco Malfoy !

Mais aviez-vous conscience d’avoir été une sorte d’élu ?

Je me sens très chanceux. Plus vous vieillissez, plus je suppose que vous vous rendez compte de certaines choses. Du chemin parcouru, des rencontres incroyables que vous avez pu faire, des accès phénoménaux que j’ai pu obtenir, des voyages aux quatre coins du monde que j’ai pu réaliser, ect. Grâce à Draco Malfoy, j’ai pu démontrer à mes trois frères ainés – que j’adore mais qui prenaient plaisir à m’humilier – que je pouvais aussi faire mon trou. Honnêtement, être bombardé d’éloges quand vous avez 11 ans, ça vous galvanise, ça vous donne des ailes, ça vous transcende !

Qu’est ce qui a été le plus surprenant dans vos interactions avec vos fans ?

Lorsque vous prenez l’avion pour le Japon et qu’il y a une centaine de personnes qui attendent là-bas avec des pancartes en poussant des cris, forcément et vous vous prenez pour un des Beatles. C’était absurde. (rires). Je suis constamment submergé par l’amour des gens. Globalement cela me touche bien sûr mais j’avoue parfois que c’est déconcertant. Je suis parfois tombé nez à nez avec des adultes qui pleuraient de joie à l’idée de me voir ou de me serrer la main. Des adultes qui avaient été des enfants et qui avaient grandi avec moi. C’est toujours une chose difficile à gérer ! (rires). Comme ce jour où coalition de fans de “Harry Potter”, m’a demandé un jour via les réseaux sociaux d’entreprendre les démarches afin que je change de nom et que je m’appelle officiellement Draco Malfoy ! Pour m’aider dans cette démarche, ils étaient même prêts à m’envoyer des potions magiques, ainsi que différents talismans ! J’ai même reçu des lettres de fans qui voulaient m’adopter ! Franchement, je ne m’attendais pas à de telles preuves d’amour ! Mais bon, dans l’ensemble, je me considère comme un sacré veinard. Il faut quand même resituer les choses dans leur contexte. En Angleterre, quand le livre de J.K Rowling est sorti, je ne connaissais pas un seul enfant qui n’avait pas dévoré les aventures de Harry Potter. Vous aviez même des lecteurs qui pouvaient vous réciter par cœur des pages entières. C’était de la folie. Le jour du casting, la production nous a demandés, à tous celles et ceux qui voulaient passer l’audition de bien nous aligner. Puis, de leur dire quelle était la partie du livre que nous voudrions jouer si nous étions à l’écran ! J’étais vachement embarrassé car je faisais probablement partie des 1 % qui n’avait jamais lu les livres Harry Potter !

Comment vous en êtes-vous sorti ?

À mes côtés, vous aviez un gars qui a probablement senti que j’étais dans la merde. Il m’a donc chuchoté : “Tu n’as qu’à dire que tu as hâte de voir les Goblins s’envoler ! ” Vous savez, ces personnages qui travaillent à la Gringotts Wizarding Bank ! J’avais 11 ans à l’époque et il faut croire que j’étais courageux car j’ai donné cette réponse au réalisateur Chris Colombus en le regardant dans le blanc des yeux et sans avoir la moindre hésitation ! Chris n’était pas dupe. Il se doutait bien que j’étais dans le bluff total. C’est probablement pour ça qu’il m’a donné le rôle de Malefoy.

Vous croyez que cette forme de détachement a joué en votre faveur ?

J’en suis convaincu. J’étais venu à cette audition sans y croire vraiment tant il y avait de candidats sur les rangs ! Je n’avais aucune idée de ce que représentait Harry Potter dans l’inconscient collectif ! Le monde entier parlait de ce sorcier. C’était visiblement un incroyable phénomène de société mais moi, cela m’était passé complètement au-dessus de la tête ! Chris a bien vu que je m’en fichais complètement et c’est cette nonchalance, cette désinvolture qui lui a plu !

C’était visible à l’écran d’ailleurs !

Oui ! Parce que malgré ces huit films, ces interviews que je devais donner avec mes camarades, les promos à droite à gauche et les textes à apprendre, les répétitions, etc., j’ai toujours eu à cœur de préserver mon enfance et mon adolescence ! Je ne voulais pas me faire happer par le star-system ! Pendant le tournage de “Harry Potter”, mon planning était déterminé de telle manière que je puis concilier à la fois mon job d’acteur et l’école. Sans oublier des heures de repos car nous étions mineures. Daniel, Emma et Rupert étaient plus souvent que moi sur le set. Pendant dix ans, ils ont été omniprésents sur le tournage ! Moi, j’ai continué ma vie normalement ! J’avais sept ans la première fois que j’ai tourné mon premier film. J’avais joué dans un film intitulé “The Borrowers” et réalisé par Peter Hewitt. Et tout de suite après, je donnais la réplique à Jodie Foster qui interprétait ma mère dans “Anna et le roi”. J’avais neuf ans. À cet âge, je n’avais qu’une ambition. Ce n’était pas de voir ma tête sur des affiches ! Non, c’était surtout pour moi le meilleur moyen de ne pas aller à l’école ! Quand j’ai débuté le tournage de “Harry Potter”, c’était dans l’optique du passé du bon temps en m’amusant avec des acteurs et actrices de ma génération. Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris que je devais faire plus attention à mon jeu d’acteur. D’autant qu’il y avait des millions de gamins qui auraient rêvé être à ma place ! Ma chance c’est que j’ai toujours été au bon endroit et au bon moment. Mon autre chance, c’est que mes parents m’ont toujours soutenu dans tous mes projets et qu’ils n’ont jamais essayé de m’influencer !

Vous n’aviez pas le sentiment de travailler vraiment ?

Je n’ai jamais eu l’impression une seconde que nous travaillions. Enfin jusqu’à un certain point. J’essayais vraiment d’être un gosse normal. Mais la réalité m’a rattrapé quand nous tournions de nuit et que je ne pouvais fêter Halloween chez un copain ou quand je ne pouvais me rendre avec eux en voyages scolaires !

Ce qu’il y a de plus frustrant j’imagine dans votre métier et qui plus est avec la saga “Harry Potter”, c’est que vous avez grandi avec des jeunes acteurs et actrices de votre âge. Quand la caméra dit “coupez” pour toujours et que l’on prend conscience que l’on ne passera plus autant de temps sur un set avec ces amis, on ressent quoi ?

C’est un sentiment contrarié ! D’un côté, je pense que nous avions toutes et tous envie de montrer que nous pouvions jouer autre chose que des apprentis sorciers. De l’autre côté, c’était aussi difficile émotionnellement. Nous étions tellement proches et complices. Au risque de faire dans le cliché, nous formions une véritable famille. Nous nous apprécions vraiment et sincèrement. Je pense que beaucoup de sagas ou de productions peuvent en dire autant ! Personne n’essayait de tirer la couverture à lui. Je continue à jouer au golf avec les jumeaux Phelps. Rupert Grint vit à quelques pâtés de maisons de chez moi ! Emma voyage beaucoup mais nous nous parlons souvent. Daniel est à New York et c’est toujours un plaisir de se voir. Grâce à un groupe créé sur WhatsApp, nous n’avons pas perdu le contact. On a bien essayé de communiquer en utilisant nos baguettes magiques, mais la connexion n’était pas bonne !

Vous nous avez révélé tout à l’heure que Harry Potter était un quasi-inconnu pour vous quand vous avez passé l’audition. Quels étaient les personnages ou héros que vous fasciniez quand vous étiez enfant ?

James Bond a eu une grande influence sur moi en grandissant. J’ai adoré Pierce Brosnan dans le rôle de Double Seven et ce pour une raison que je n’explique pas. J’étais aussi fan de Robin des bois ? J’ai aimé les versions avec Kevin Costner et le dessin animé de Disney. Dans “Robin des bois, Prince des voleurs”, vous aviez d’ailleurs un acteur qui, pour moi, a été le meilleur dans les rôles de méchants. Je sais de quoi je parle, il s’appelle Alan Rickman. Il jouait le shérif de Nottingham. Bien avant qu’il incarne Severus Rogue dans Harry Potter, il m’intimidait déjà. C’était quelqu’un qui avait une présence et un magnétisme incroyables. Il était terrifiant et hyper intimidant. Je me souviens avoir été sérieusement été réprimandé par lui…

Racontez-nous…

Durant le tournage de “Harry Potter et le Prince de sang-mêlé”, j’avais par inadvertance marché sur la longue cape noire de Severus Rogue/Alan Rickman. Ce dernier s’est retourné et m’a dit : “Ne t’avise plus à marcher sur ma putain de cape ! ”. Sur le coup, j’ai rigolé. Les Mangemorts (NdlR : un groupe de sorciers partisans de Lord Voldemort) et moi, nous nous sommes alors regardés. On ne savait pas trop si c’était une blague ou non. Manifestement, Alan ne plaisantait pas. Je peux vous assurer que lorsque la caméra a recommencé à tourner, j’ai fait très attention à l’endroit où je posais mes pieds ! La prise suivante, le réalisateur tenait vraiment à ce que je marche aussi près que possible d’Alan. Ce n’était pas évident. D’un autre côté cette cape était rattachée à son cou. Quand j’y pense, j’ai failli tuer le pauvre homme ! Il s’est alors retourné et m’a jeté un regard qui voulait dire “Si j’étais toi, je ne recommencerais pas ! ”. Nous avons donc dit “action” et là, c’est quelqu’un d’autre qui a foulé sa cape !

Vous qui êtes “british”, mais qui avez passé le plus clair de votre temps à Los Angeles, quand vous revenez au pays, que ramenez-vous dans vos bagages ? Et inversement…

Dans le sens USA-UK, je ramène des guitares et des bottes. Dans le sens UK-USA je remplis mes valises de bouquins achetés chez WHSmith, des cookies anglais et du chocolat ! Je ne fais pas de trafic je vous rassure ! C’est juste pour ma consommation perso !

>>>“Par-delà la magie, confessions, d’un sorcier”, de Tom Felton, paru le 12 avril 2023, Ed. Leduc, 392 p., 19,90 €