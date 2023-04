Entre 10 et 20 % des fans d’Avatar touchés par le syndrome de dépression post-Avatar

Les deux volets d’Avatar ont permis à James Cameron d’occuper la première et la troisième place du box-office mondial de tous les temps. Et, plus surprenant encore, de donner naissance à un syndrome étudié très sérieusement par les psychologues, le syndrome de dépression post-Avatar. Qui se marque par des pensées suicidaires ou un mal-être à vivre dans notre monde en comparaison à la beauté de l’univers de Pandora. Selon un fan, sur base des discussions sur les forums, entre 10 et 20 % des spectateurs seraient touchés par ce phénomène. Mauvaise nouvelle pour eux : trois suites sont programmées, en 2024, 2026 et 2028. De quoi voir la vie en noir plutôt qu’en bleu.