François Damiens, le gentil comédien: “Dans les caméras cachées, je fais tout ce que je n’aimerais pas qu’on me fasse”

D’autres problèmes ?

”Oui, j’ai toujours eu un souci avec l’autorité. Sur un plateau, si le réalisateur m’emmène quelque part où je ne peux pas aller tout seul, je le suis. Mais quand je sens que la personne qui me dirige ne sait pas où elle va, cela ne fait pas long feu. C’est pour cela que je fais extrêmement attention au choix des films. Il y a quand même beaucoup d’indices pour savoir s’il y a un gros risque ou pas. Parfois, on sent que le film n’arrive pas à se monter depuis trois ans et qu’il n’est pas passé dans les mains de tout le monde. Faire des choix, c’est la partie la plus difficile de ce métier.”

Vous êtes du genre à avoir des regrets de ne pas avoir dit oui à un projet ?

”Non, jamais. Je ne suis pas de nature envieuse.”

Quelle est la plus belle des qualités pour vous ?”

”La gentillesse. Je le dis toujours. Quand on reçoit un coup de fil d’un call center, cela va aussi vite de raccrocher gentiment qu’être extrêmement désagréable. La personne a dû faire 300 appels sur sa journée, et ce n’est pas très intéressant d’un point de vue humain de la remballer froidement et violemment. Certains semblent prendre du plaisir à faire ça. Je trouve ça triste. Il existe d’autres manières d’évacuer ses tensions internes. Et puis, c’est tellement facile quand c’est anonyme… Donc, j’ai un petit message à faire passer : si vous recevez un coup de téléphone, dites que vous êtes occupé et que cela ne vous intéresse pas. Ce n’est pas la peine d’être méchant pour autant.”

Cet effort de gentillesse, vous le faites quand on vous aborde en rue ?

”Parfois des gens me reconnaissent et n’ont pas envie d’être agréables avec moi. C’est rare, mais ça arrive. J’essaie d’être toujours gentil avec les gens. C’est grâce à eux que je peux exercer ce métier. Et je n’aime pas la condescendance qui consiste à faire une photo tout en montrant que ça ennuie. Cela revient à prendre les gens de haut. La vraie gentillesse est gratuite, généreuse.”

C’est l’inverse des caméras cachées…

”Dans les caméras cachées, je fais tout ce que je n’aimerais pas qu’on me fasse. Pour le dénoncer. “