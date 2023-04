Dans la filmographie déjà haute en couleur de François Damiens (Dikkenek, OSS 117 : Le Caire nid d’espions, L’arnacoeur, Rien à déclarer, Suzanne, Je fais le mort, La famille Bélier, Des nouvelles de la planète Mars, Le petit Spirou, Le prince oublié, Cette musique ne joue pour personne, Jack Mimoun et les secrets de Val Verde ou Mon ket), la comédie de Cécilia Rouaud, Les complices (en salle le mercredi 26 avril) ajoute encore une petite touche de surréalisme. Il y incarne en effet un tueur à gages asocial qui présente la particularité pour le moins handicapante de s’évanouir à la vue du sang. Un rôle tout en froideur et en cynisme dans lequel il excelle. Et pourtant, à la base, il était destiné au regretté Jean-Pierre Bacri.

”Je ne le savais pas au moment d’accepter, explique-t-il. Et c’est mieux ainsi : si je l’avais appris avant, j’y aurais pensé régulièrement sur le tournage. Jean-Pierre Bacri, je le mets tout en haut parmi les comédiens que j’admire, et je me serais demandé tout le temps comment il aurait joué. Ce n’est pas facile quand on arrive en second lieu. C’est comme dans la vie : le nombre de fois où on va à un dîner sans savoir que vingt-cinq autres ont refusé avant… Si on l’avait su, on ne s’y serait pas rendu (rire). Dans le cinéma, cela arrive souvent d’être le deuxième, troisième, quatrième ou cinquième choix. Mais on se dit toujours que c’est celui qui se trouve sur le plateau le premier jour qui devait le faire. Et puis ici, je donnais la réplique à Vanessa Paradis pour la troisième fois. Un modèle de professionnalisme. On ne devrait pas être payé pour jouer avec elle (rire).”

François Damiens: "On ne devrait pas être payé pour jouer avec Vanessa Paradis (rire)." ©SND

Quel était le plus grand défi : garder un visage impassible très drôle au second degré ?

”Le scénario était très précis : le type devait être sobre, à l’image de son costume noir, il ne dit pas bonjour, au revoir ou merci. À côté de ça, il faut dévoiler progressivement un petit coin de ciel bleu : il a quand même un cœur qui bat. Ce n’est pas parce qu’on est un tueur en série qu’on est foncièrement mauvais (rire). On peut imaginer qu’il a quand même un peu de tendresse en lui.”

C’était important pour vous de lui trouver de bons côtés ?

”Pas spécialement. Le but, c’est de se rendre compte qu’au contact de ses voisins, il s’humanise un petit peu. C’est un tueur sanguinaire qui abat les gens froidement, bien sûr, mais il y a un aspect métaphorique dans le film. Ses voisins vendent des appartements et des maisons à des gens qui n’ont pas les moyens de se les offrir. Quelque part, en leur vendant du rêve hors de portée, ils les tuent donc à petit feu avec leurs emprunts.”

Vendre du rêve, c’est un peu le boulot d’un acteur. Vous êtes donc un serial killer à petit feu…

(Rire) “Quelque part, oui. Mais j’ai toujours beaucoup de difficultés face à des vendeurs qui octroient des prêts à des gens qui ne pourraient visiblement pas les rembourser. Ce n’est plus un manque d’éthique, c’est fondamentalement abject de faire ça. Cela se voit souvent dans des magasins : certains achètent des écrans plats alors qu’ils n’arrivent pas à payer les études des enfants, tout ça parce qu’ils ont eu une avance pour payer la première traite. Il ne faudrait pas leur vendre, entre guillemets. Certains business sont clairement montés dans ce but-là. S’enrichir sur la détresse des gens, ça me scandalise.”

Pouvoir se comporter de manière horrible comme Max à l’écran, c’est plutôt jouissif, non ?

”La scène de l’entretien d’embauche est jouissive. C’est comme se rendre à un examen et dire au prof qu’on n’en a rien à foutre et qu’il doit poser une autre question (rire). On rêve tous de faire ça. Tout comme je rêve d’un jour me faire arrêter par la police et de demander d’attendre parce que j’écoute la fin d’une chanson (rire). À un moment, je tire sur une femme qui se trouve dans mon dos juste parce qu’elle m’énerve. J’étais triste quand la réalisatrice a dit que c’était bon. On ne peut pas encore faire une petite prise (rire) ? C’est très agréable. D’ailleurs, l’accessoiriste me disait qu’en général, quand on donne un livre ou un téléphone aux acteurs ou aux actrices, dès que la scène est finie, ils le rendent. Quand c’est un flingue, ils préfèrent le garder ! Et c’est vrai qu’entre les prises, j’aimais bien jouer avec le revolver (rire). Mais c’était un faux, hein, on n’est pas aux États-Unis…”

François Damiens a multiplié les blagues sur le tournage: "Entre les scènes, j'aimais bien garder le revolver..." ©SND

La sobriété, c’est ce qu’il y a de plus dur à jouer ?

”Mon personnage, c’est le tendeur, et les partenaires peuvent se permettre plus de choses. Mais Cécilia dirige très bien, en laissant peu de marge de manœuvre : pour chaque réplique, on sait quelles sont les intentions à jouer. C’est très balisé. Donc, c’était assez confortable. J’ai bien improvisé de temps en temps, mais très peu.”

Vous vous êtes fait beaucoup de blagues sur le tournage ?

”On a énormément ri. Mais moi, je suis assez vite grillé : dès qu’il y a un problème sur le tournage, tout le monde me regarde. Je suis donc obligé de faire faire à Laura Felpin et William Lebghil les blagues auxquelles je pense, tout en restant en retrait. Ils ont 15 ans de moins que moi, donc ils ont une patate incroyable. Ils sont brillants et en ont sous la pédale. C’est agréable de tourner avec des acteurs plus jeunes : ils ont une vie… Ce qui n’est pas toujours le cas dans l’autre sens.”

Vous les avez aussi piégés avec une fausse arrestation.

”Là, ils ont eu très peur. On allait souvent manger dans un restaurant, et quand je suis arrivé entouré de huit vrais policiers (des types d’intervention comme on en voit à la sortie des stades de foot) sans toucher le sol et les lumières qui clignotent, ils se sont dit que ce n’était pas une blague, que je ne pouvais pas avoir loué des figurants habillés en policiers. Mais en fait, la police a beaucoup d’humour. Un policier m’avait repéré, on a discuté, d’autres sont venus et je leur ai demandé de m’escorter, de me porter et c’était parti. L’équipe était tellement abasourdie qu’elle a mis 20 minutes à s’en remettre. Laura, qui est très fort sur Instagram, était tellement sidérée qu’elle n’a pas pensé à filmer. Je les ai bien chopés, je suis content.”

Un sentiment qu’il devrait à nouveau connaître quand le public sortira à la fin de la projection des Complices.