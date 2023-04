Le sexe n’a plus la cote au cinéma

Une tendance à la baisse qui touche aussi la gaudriole. Selon une enquête parue dans Playboy, dans les années 90, on retrouvait des scènes de sexe dans 1,79 % des fictions diffusées sur les grands écrans américains. Dans les années 2010, c’était passé à 1,21 %. Et en 2022, sur les 18.678 films américains qui ont atterri sur les écrans, seuls 103 contenaient des séquences plus “chaudes”. Soit à peine 0,5 %.

Comment expliquer cette dégringolade ? Les raisons sont multiples. La pornographie, omniprésente sur Internet, rend banales ces séquences. De plus en plus d’actrices incluent dans le contrat l’interdiction de se déshabiller. En outre, les nombreux scandales liés au harcèlement sexuel des comédiennes et les “dérapages” lors des tournages de ces moments d’intimité ont amené Hollywood à revoir complètement les règles de conduite sur les plateaux. Désormais, est imposée la présence d’un “intimacy coordinator”, qui va chorégraphier les ébats et vérifier qu’aucune partie du corps ne soit dévoilée à l’insu des interprètes. Une sécurité qui a un coût et certains, comme la réalisatrice Mia Hansen-Love, n’apprécient pas cela : “Si j’étais obligée d’avoir une sorte de police de la vertu sur le plateau, je préférerais ne pas tourner ces scènes”, expliquait-elle dans The Guardian voici une semaine.

Ce ne sont pas les seules raisons. La dernière étude Parents Ratings Advisory Study menée aux USA montre que les premières craintes des familles concernent la sexualité (79 %), loin devant l’usage de la drogue (67 %) ou la violence (60 %). Hollywood l’a bien compris : un simple baiser entre Jonah Hill et Lauren London dans You People a été réalisé… via des effets spéciaux. Une technologie qui devrait intervenir de plus en plus pour les scènes de sexe. Du moins, s’il en reste à l’avenir…